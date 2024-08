Mauritanie: le président Ghazaouni prête serment ce jeudi

Vainqueur de la présidentielle du 29 juin face à l’opposant Birame Dah Abeid, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani prête serment ce jeudi à Nouakchott.

Ce jeudi 1er août, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, sera officiellement reconduit dans ses fonctions de président de la République islamique de Mauritanie. Réélu dès le premier tour pour un mandat de cinq ans, il a remporté l’élection présidentielle du 29 juin avec un score de 56,12 %. Son principal adversaire, Biram Dah Abeid, a obtenu 22,10 % des voix. Ce dernier a contesté les résultats du scrutin, accusant la Commission électorale nationale indépendante (CENI) d’être manipulée par le pouvoir.

La cérémonie d’investiture se tiendra au Palais des Congrès El Mourabitoune de Nouakchott, en présence de plusieurs chefs d’État africains, dont certains sont arrivés dès mercredi.

Selon l’Agence de presse mauritanienne, Mahamat Idriss Deby Itno, Umaro Sissoco Embalo et Adama Barrow, respectivement présidents du Tchad, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, ainsi que le Premier ministre algérien, Nadhir Larbawi sont déjà à Nouakchott. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce jeudi pour la capitale Mauritanienne.

M. Ghazouani, militaire de carrière âgé de 67 ans et grand favori de l’élection, avait déjà remporté le scrutin dès le premier tour en 2019, avec un score légèrement inférieur de 52 %. Les Mauritaniens ont donc choisi la continuité à la tête de leur pays de 4,9 millions d’habitants, qui n’a plus connu d’attaque jihadiste sur son sol depuis 2011, alors que ces attaques sont fréquentes au Mali voisin et ailleurs dans le Sahel.

