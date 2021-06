Mauritanie : le président de la république s’informe sur les dispositions sécuritaires mises en place pour lutter contre l’insécurité

Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a effectué, dans les premières heures de ce lundi, une visite d’information à certaines zones de la capitale, afin de se rassurer quant au déroulement du plan sécuritaire après la recrudescence ces derniers temps des vols.

Au cours de cette visite le président mauritanien qui était accompagné des ministres de l’intérieur et de la défense ainsi que du directeur de la sûreté nationale, les chefs d’état-major de la gendarmerie nationale et de la garde nationale, a suivi des explications sur le plan sécuritaire destiné à protéger les citoyens et leurs biens.

Vendredi dernier une grande manifestation est sortie dans les rues de la capitale pour réclamer davantage de sécurité après le meurtre la veille d’un professeur d’université dans un quartier de la capitale.

Des photos et des vidéos ont circulé récemment évoquant la recrudescence de l’insécurité dans la capitale, alors que plusieurs patrouilles sillonnent désormais les rues de Nouakchott.

Sahara Media