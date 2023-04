Mauritanie: le MAE reçoit le chef de mission de l’OIM.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu, lundi dans son bureau, SEM Boubacar Saibou, chef de la mission de l’Organisation internationale pour les migrations accrédité dans notre pays.

Au cours de la réunion, les deux hommes ont passé en revue les relations de coopération existantes entre notre pays et l’organisation, les moyens de les renforcer et de les développer, et les questions d’intérêt commun, en particulier la situation dans la région du G5 Sahel.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Ahamdy Ould Haki, Ambassadeur, Directeur général de la Direction générale des Mauritaniens de l’Extérieur, et de M. Moustafa Inejih, Ambassadeur, Directeur des Nations Unies et des Organisations Internationales à la Direction générale de la Coopération multilatérale au ministère.