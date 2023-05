Mauritanie : la libération de Mohamed Dellahi dans le collimateur des observateurs

En arrêtant le militant des droits de l’homme Mohammed Dellahi une semaine avant le scrutin du 13 mai dernier et en le libérant avant le second tour, les autorités de Nouakchott soufflent le chaud et le froid.

C’est une victoire pour l’opposant Mahamed Dellahi,combattant de la liberté et dont la lutte s’inscrit dans une démarche de résoudre la difficile cohabitation écornée par les différents locataires du palais de Nouakchott depuis 1960. Un soulagement pour les réseaux sociaux et les organisations nationales des droits de l’homme en première ligne le FONADH qui ont exercé une pression médiatique sur les autorités de Nouakchott.

Cette libération du militant des droits de l’homme peut être considéré dans un contexte électoral comme une stratégie de Ould Ghazouani d’apaiser le climat politique mais n’apporte pas des réponses aux libertés bafouées et les dérives policières comme l’assassinat du militant des droits de l’homme Chouvi Cheine dans un commissariat de police à Nouakchott.

Les assassins sont toujours détenus en prison et attendent un procès qui tarde à venir pour un chef de l’exécutif qui avait promis une justice implacable. Le régime de Ould Ghazouani souffle ainsi le chaud et le froid pour se donner une image d’un Etat de droit qui n’existe pas.

Cherif Kane

Coordinateur journaliste

Kassataya.com