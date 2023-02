Mauritanie : face à la flambée des prix, le PAM fournit une assistance alimentaire à plus de 110.000 personnes

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a démarré, jeudi, une campagne d’assistance alimentaire sous forme de transferts monétaires en espèces auprès de 20.500 familles, soit près de 115.000 personnes, les plus exposées à la faim dans les 3 wilayas de Nouakchott, en Mauritanie.

Cette intervention, d’une valeur monétaire de 500 ouguiyas (soit 14 dollars) par personne et par mois, permettra à ces familles démunies de faire face, pendant quatre mois, de février à mai 2023, aux besoins alimentaires et nutritionnels de base, aggravés par la flambée actuelle des prix.

« La flambée des prix des denrées représente un défi sans précèdent avec des répercussions importantes sur la sécurité alimentaire et la nutrition en zone urbaine. C’est pourquoi nous adaptons nos actions pour sauver des vies et protéger les moyens d’existence », a souligné Kinday Samba, Représentante et Directrice pays du PAM en Mauritanie, dans un communiqué de presse.

« Il est essentiel pour le PAM que les ressources nécessaires soient mobilisées afin de répondre à l’urgence alimentaire que provoque cette crise », a-t-elle ajouté.

Une inflation forte et prolongée

Ce projet est rendu possible grâce aux contributions de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), le ministère fédéral allemand pour la Coopération économique et le développement (BMZ), et la Banque de développement allemande (KFW).

Il est mis en œuvre en partenariat étroit avec le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) comme une expansion horizontale de son programme réactif aux chocs – El Maouna – dans la ville de Nouakchott. Le ciblage des familles repose sur le Registre social du gouvernement.

Nouakchott, la capitale du pays, fait face à une inflation forte et prolongée, combinée à une réduction des revenus des ménages due à la crise de la COVID-19 et à la sécheresse de 2022. Cette situation est exacerbée par la flambée des prix des denrées alimentaires (liée à la crise en Ukraine) nécessitant une intervention rapide pour soutenir la population touchée.

La réponse du PAM contribue aux efforts du gouvernement pour renforcer le système national de la protection sociale réactive aux chocs en faveur des populations les plus vulnérables.

