Mauritanie-Elections : réunion entre le ministère de l’intérieur, la CENI et les représentants des partis politiques

Le ministère de l’intérieur et de la décentralisation a organisé, mardi ( 23 mai), dans la soirée, une réunion avec la commission électorale nationale indépendante et les représentants des vingt-cinq partis politiques ayant participé aux élections du 13 mai dernier.

Le ministère de l’intérieur, M. Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lemine a ouvert les travaux de la réunion ont rapporté des sources.

Les six formations et coalitions de l’opposition avaient adressé au ministère une demande pour la tenue d’une rencontre à propos des élections qu’elles qualifient de « mascarade électorale ».

Cette réunion se tient quelques heures avant le meeting que comptent organiser les partis d’opposition, Ce jeudi (25 mai), à Nouakchott pour confirmer son rejet catégorique des résultats des élections municipales, législatives et régionales.

Pour rappel, les partis d’opposition avaient annoncé, vendredi dernier, lors d’une conférence de presse que le triple scrutin a été émaillé de « fraude massive et d’irrégularités » et les résultats annoncés sont un signal fort pour une crise politique dans le pays.

A noter que la Céni a prévu, l’organisation du second tour des élections législatives le samedi 27 mai prochain, dans 22 circonscriptions dont 18 à l’intérieur du pays et 4 dans 8 pays à l’étranger.

