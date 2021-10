Mauritanie : des groupes terroristes sont toujours actifs au Sahel (Chef d’État-major général des Armées)

Les groupes terroristes sont toujours actifs dans la région du Sahel et démontrent leur capacité d’adaptation et de dégâts. C’est ce qu’a déclaré le chef d’état-major de l’armée mauritanienne, le GChef d’État-major général des Armées.énéral Mohamed Bemba Ould Meguett, dans un discours lors de la treizième réunion des chefs d’état-major des armées des pays de l’initiative de défense 5+5, tenue hier en Mauritanie.

L’officier a expliqué que ces groupes se réorganisent et créent constamment des émirats dont les activités s’étendent dans toute la région du Sahel et se coordonnent avec des groupes extrémistes actifs dans d’autres pays du continent et profitent des réseaux de contrebande et de drogue et de la fragilité de la population que l’on trouve dans les zones frontalières.

Ould Meguett a souligné que la criminalité transnationale organisée est l’une des préoccupations majeures des pays de la région, notant que les défis sécuritaires nécessitent une évaluation continue de la situation et la relance de la coopération entre les armées des dix pays de l’initiative, notamment le niveau de formation et d’échange d’informations et de renseignements.