Mauritanie: Déclaration des partis de l’opposition démocratique.

Les partis de l’opposition démocratique annoncent au peuple mauritanien leur position à propos de la fraude et des violations organisées qui ont entaché les élections législatives, municipales et régionales 2023 au niveau de la plupart des régions du pays.

Dès le départ, ces partis exprimé une position d’ouverture lorsqu’ils ont décidé de participer aux élections prévues , malgré leurs nombreuses réserves relativement aux mesures préparatoires du scrutin, notamment :

-l’application incomplète par le Ministère de l’intérieur et la Ceni de l’accord conclu avec l’opposition;

– la date du scrutin a été arrêtée unilatéralement par les autorités, le rejet ferme d’une mesure non consensuelle,

– le refus de prévenir la fraude en disponibilisant dans chaque bureau de vote de l’appareil d’authentification par empreinte digitale de l’électeur porteur d’une carte d’identité,

– La violation de l’accord politique prévoyant l’obligation de de désigner la composition et l’emplacement des bureaux de vote en concertion avec les partis d’opposition,

– le refus de l’audit d’une liste électorale établie dans la précipitation et entachée par de nombreuses irrégularités dont les transferts massifs d’électeurs dans des zones qui leurs sont étrangères et parfois dans zones inhabitées.

Malgré ces manquements majeurs et la mauvaise préparation, nous avons été surpris le jour du scrutin par la fraude, la confusion et le désordre dans de nombreuses régions du pays, notamment :

– le retard d’ouverture des plusieurs bureaux de vote même au-delà de la mi-journée, et l’absence de certains bulletins de vote dans d’autres,

– le refus d’accès dans de nombreux bureaux de vote des représentants des listes candidates de l’opposition pendant plusieurs heures,

– le comble à été l’ouverture manu militari de bureaux de vote par les autorités administratives après l’heure légale de clôture (19h00), en accord visible avec certains leaders du Parti-État Insaf, et l’expulsion des représentants de nos partis qui s’opposaient au prolongement illégal du vote,

– au niveau de la Moughataa de Boutilimit, le désordre, la confusion et la fraude étaient plus flagrants. L’ouverture des bureaux a été retardée souvent, et la complicité entre les représentants de la CENI et les présidents de nombreux bureaux de vote avec les autorités et les acteurs politiques de l’Insaf afin de fausser la volonté du peuple et d’expulser les représentants des partis de l’opposition démocratique.

Les partis de l’opposition, vu les violations flagrantes ci-dessus mentionnées, informent le peuple mauritanien de ce qui suit :

1- leur constat de l’échec total de la CENI et de ses équipes dans leur mission nationale ;

2- leur exigence de l’annulation des résultats des élections dans la capitale, Nouakchott, et la Moughataa de Boutilimit, ainsi que dans les bureaux où l’opération de vote est entachée de fraude ;

3- La constitution d’un comité de crise, en veille permanente pour suivre l’évolution de la situation et prendre les décisions nécessaires ;

4- rendent le pouvoir et la Ceni responsable des conséquences de cette grave mise en cause du processus démocratique dans notre pays.

– APP

– AJD/MR

– FRUD

– RFD

– SAWAB

– TEWASSOUL

– UFP