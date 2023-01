Mauritanie : Communiqué du Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 04 janvier 2023 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

‐ Projet de décret portant approbation d’une convention d’établissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société SCOMAT-SA.

La société SCOMAT-SA va construire et équiper des entrepôts frigorifiques d’une capacité de 5.000 tonnes de stockage de produits frais et congelés à Nouakchott.

Ce projet va créer 70 emplois directs et 200 autres emplois indirects et assurera une formation professionnelle des nationaux qu’il aura à employer.

‐ Projet de décret portant modification d’une convention d’établissement signée entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société OMNIUM MAROCAIN INDUSTRIE ET CHIMIQUE-SA

Le présent projet de décret a pour objet de modifier le nom de la société OMNIUM MAROCAIN INDUSTRIEL ET CHIMIQUE-SA par OMNIUM MAURITANIEN D’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (OMIC)-SA, sur la convention d’établissement signée entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et OMIC SA en date du 16 janvier 2014.

‐ Projet de décret portant avancement de grade de professeurs de l’enseignement supérieur

Le présent projet de décret vise la promotion académique de certains enseignants hospitalo-universitaires par l’avancement du grade de professeurs agrégés au grade des professeurs hospitalo-universitaires, après avoir rempli les conditions requises pour la promotion et obtenu l’avis favorable du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Informé des résultats de la visite de travail effectuée par SEM le Président de la République les jeudi 29 et vendredi 30 décembre 2022, dans les wilayas du Hodh El Gharbi et du Brakna, le Conseil des Ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de ces deux wilayas en général et celles des Moughataas d’Aioun et de Boghé en particulier, pour la grande mobilisation et la chaleur de l’accueil réservé à SEM le Président de la République et à la délégation qui l’a accompagné durant ces visites au cours desquelles Son Excellence a lancé et inauguré d’importants projets de développement.

Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur par Intérim a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a présenté une communication relative à la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur.

L’élaboration de cette stratégie s’est basée sur un diagnostic de l’état du secteur et sur un modèle de simulation macro financier permettant de projeter les tendances générales du système d’enseignement supérieur en matière d’effectif d’étudiants mais aussi en matière de coût de financement. Le processus d’élaboration de cette stratégie et de son plan d’action budgétisé pour la période 2023-2026 a impliqué les principaux acteurs concernés par les problématiques de l’enseignement supérieur en particulier et du système éducatif en général.

La stratégie de l’enseignement supérieur est déclinée en trois axes principaux :

i) Mobilisation des moyens adaptés aux évolutions de l’enseignement Supérieur mauritanien ;

ii) Amélioration de la Gouvernance ; et

iii) Renforcement de l’efficacité des établissements d’enseignement Supérieur.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Cabinet du Ministre

Chargé de mission : Yahya Ould CHEIKH MOHAMED VALL, Administrateur Civil, précédemment Wali de Dakhlet Nouadhibou

Administration Territoriale

Wilaya de Dakhlet Nouadhibou

Wali : Mahi Ould HAMED, Administrateur Civil, précédemment Directeur Général de l’Administration Territoriale

Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime

Etablissements publics

Agence pour le Développement de la Pêche et de la Pisciculture Continentales

‐ Directrice Générale : Zeinabou Mint YEYE, titulaire d’une Maîtrise en Ressources Maritimes et d’Eaux Douces, précédemment Chargée de mission

‐ Directeur Général Adjoint : Seck Hassan, Assistant Vétérinaire.

Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes

‐ Directeur Général : El Vadil OULD SIDATTY, Titulaire d’un Master2 en Droit et Sécurité des Activités Maritimes et Océaniques

‐ Directeur Général Adjoint : Mohamed Yeslem AHMED EL HACEN, Ingénieur d’Etat en Génie Maritime-option équipement des navires, précédemment Directeur de la Marine Marchande

