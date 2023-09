Mauritanie – Colloque : Dénoncer la violence et les discours de la haine relève de la responsabilité de tous

Agence Mauritanienne d’Information – Le haut comité en charge la célébration de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique 2023, a, en coopération avec l’Association de protection sociale pour l’éducation et la défense des mineurs organisé samedi, au siège de l’espace culturel de la commune de Dar Naim dans la wilaya de Nouakchott- Nord, un colloque intitulé « dénoncer la violence et les discours de haine est l’affaire de tous ».

Ce colloque, dont la deuxième édition se déroule dans la municipalité de Dar Naim après Sebkha, vise à contribuer à la prise de conscience et à la sensibilisation du public afin de rejeter la violence et les discours de haine sur la base du contenu de Le discours historique de Ouadane et de l’appel de Djéol, qui jettent les bases d’une société fondée sur la justice, l’égalité et l’équité, une société qui rejette tous les appels à la division, rejette la rhétorique de la condescendance et de la supériorité naïve, et appelle à une patrie dans laquelle disparaissent les races, les tribus et autres franges sectaires.

Le représentant du haut Comité pour la célébration de Nouakchott capitale de la culture islamique, M. Mohamed Mahmoud Ould Amar, conseiller du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, a exprimé, à cette occasion, ses remerciements pour les efforts déployés par l’association pour instaurer les valeurs de fraternité et de solidarité entre les composantes du peuple.

Il a indiqué que les quatre dernières années du pouvoir du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont été témoins de nombreuses réalisations, notamment la consolidation de la cohésion nationale à travers les directives visant à mettre en place des projets qui mettent fin aux manifestations de l’injustice et s’intéressent aux classes les plus déshéritées de la société.

Le président de l’Association ‘’Rafah’’ pour la protection sociale, M. Moulaye Abdel Kérim, a pour sa part souligné que son association soutient et défend tous les efforts visant à éliminer toutes les manifestations de haine et de division.

M. Ould Abdel Karim a expliqué que son association s’est inspirée du contenu du discours du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, instaurant les valeurs de fraternité et de solidarité, le prenant comme ligne directrice pour sa politique nationale constructive.

À son tour, l’adjointe au maire de Dar Al-Naim, Mme Lya Kheir Benjig, a expliqué que le rejet de la violence et des discours de haine relève de la responsabilité de tous, notant que sa municipalité soutient tous les efforts visant cet objectif.

Elle a déclaré que les citoyens sont aujourd’hui plus que jamais appelés à s’unir autour du Président de la République dans son appel au rejet des discours de haine et pour le renforcement de l’unité nationale.

Le colloque s’est déroulé en présence de plusieurs membres de l’association ainsi que de représentants d’acteurs de la société civile.

Source : Agence Mauritanienne d’Information (AMI) – Le 02 septembre 2023

Source info : www.kassataya.com