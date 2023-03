Mauritanie : Bâ Bocar Oumar à Kassataya

Le candidat AJD-MR à la députation en France revient cette semaine sur sa première rencontre avec la communauté mauritanienne installée notamment en Ile-de-France pour lancer sa campagne. Bâ Bocar Oumar réagit sur les irrégularités des inscriptions en Mauritanie et dénonce le scandale démocratique au sujet des inscriptions au niveau de la diaspora. Face à toutes ces difficultés, le candidat appelle ses compatriotes de ne pas céder au découragement.

– Qu’elles conclusions faites-vous de votre premier rassemblement à Paris ?

Notre rassemblement d’ouverture a été un moment fort de rencontre avec la communauté mauritanienne installée notamment en Ile-de-France. J’ai également été ému de voir une délégation de mauritaniens se déplacer de Strasbourg où je vis, pour m’accompagner dans ce moment. L’affluence de la diaspora et l’enthousiasme ressenti ont été pour Dieynaba KAMARA et moi un motif d’encouragement. J’ai pu également y décliner mon programme. Et je ne peux que me réjouir de voir que le public était davantage sensible au programme et à sa pertinence qu’au seul aspect festif ou de retrouvailles. Ce fut également un moment de communion, tant dans le sens du lien nécessaire à créer avec les électeurs pour démarrer la campagne, que sur le plan de l’émotion ressenti quand il s’est agi de se souvenir de nos morts.

J’ai également été particulièrement touché par la mobilisation des organisations de la diaspora militante. C’est un bel hommage qui nous est ainsi faite, car Dieynaba comme moi nous sommes connus pour avoir cette fibre militante. Oui, ce meeting d’ouverture a rempli sa vocation qui consistait à lancer la campagne.

– Quelle lecture faites-vous des irrégularités dans les inscriptions dans certaines communes en Mauritanie ?

C’est un lieu commun que de dire que les irrégularités constatées durant cette phase d’inscription constituent un scandale démocratique. Nous devons le dénoncer et le combattre. Je dois avouer mon regret de constater le peu d’entrain que les partis d’opposition engagent dans la dénonciation de ces irrégularités. Au-delà des irrégularités constatées en Mauritanie, il y a le scandale au sujet des inscriptions au niveau de la diaspora.

– Votre regard sur la situation des inscriptions au niveau des inscriptions en France ?

Les inscriptions en Europe sont un scandale permanent. A ce jour, il existe une seule machine pour toute la diaspora mauritanienne en Europe. Je loue au passage le courage, l’engagement et le sens patriotique du compatriote qui gère seul ces inscriptions. Les Mauritaniens installés en province et ceux qui sont dans les autres pays européens doivent se déplacer à Paris pour s’inscrire et revenir pour voter. Il s’agit là incontestablement d’une rupture d’égalité. Cela laisse cette terrible impression qu’il y aurait des Mauritaniens à part entière, et des mauritaniens entièrement à part.

– Quel message aux électeurs de la diaspora ?

Je leur dis de ne surtout pas céder au découragement, même si tout y pousse. Nous devons comprendre que pour nous autres mauritaniens de l’étranger, cette opportunité de désigner nous-même nos députés, doit être l’occasion d’envoyer à l’assemblée des personnes capables d’y poser correctement nos problèmes et nous représenter dignement. Nous ne devons plus revivre cette humiliation d’être représentée par quelqu’un que nous n’avons pas choisi et qui se rend inaudible durant tout son mandat.

Par ailleurs, la plupart des Mauritaniens de la diaspora ont du quitter chez eux à contrecœur, fuyant la faillite du pays organisée par un système injuste et ségrégationniste. Je leur lance un message de lucidité et de cohérence : voter pour les candidats de l’INSAV et de l’UDP c’est faire le mauvais choix de renforcer le système qui les discrimine et les enferme dans l’oubli depuis des lustres. Aucun un lien de parenté, aucune solidarité ethnique ne devrait justifier une telle erreur de lecture. Nous devons oser la rupture avec ceux qui ont saccagé ce pays et le pillent depuis toujours !

Propos recueillis par Chérif Kane, journaliste

Source: Kassataya