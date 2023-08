Mauritanie: à Taguilalet, une ferme communautaire pour relancer le projet de la Grande muraille verte

À 200 km de la capitale, dans la commune de Taguilalet qui vit principalement de l’élevage, les dunes grignotent du terrain de jour en jour. Pour ralentir leur avancée et reverdir le Sahel, l’initiative de la Grande muraille verte prévoit de planter 20 000 arbres sur un site voisin cet été.

L’occasion pour Sidina Ely, le directeur général de l’Agence nationale de la Grande muraille verte, d’intéresser de nouveaux investisseurs car plus que jamais, il faut mobiliser les financements : « Il est important que le secteur privé s’implique. Il y a beaucoup d’opportunités comme le maraîchage, la production d’arbres fruitiers, la valorisation des produits forestiers non ligneux… On peut faire beaucoup de choses avec ».

Mettre les populations au cœur du projet

Car quinze ans après la mise en place du projet de restauration des terres, l’initiative peine à décoller et les freins sont nombreux. Parmi ces freins : le manque d’eau exacerbé par les périodes de sécheresse et le manque de dispositifs pour irriguer les terres.

Il faut aussi rendre l’initiative attractive pour que les populations se l’approprient, comme avec cette ferme communautaire. Ici, 121 femmes font du maraîchage, de l’arboriculture, élèvent des poules et vivent de leur production tout en s’impliquant en parallèle dans l’activité de reboisement. Ce sont elles qui s’occupent des plants d’arbres qu’elles planteront plus tard.

Une initiative qui a changé la vie de Salmé Sambé, formée sur place : « Nous produisons des pastèques, des carottes, de la gomme arabique ou du pain de singe. On était beaucoup de femmes dans la commune à ne rien faire et maintenant on a ce projet qui nous rapporte beaucoup d’arbres et de légumes ».

Une ferme qui leur permet aussi de générer des revenus grâce à l’épicerie communautaire et les missions temporaires de reboisement. « Tous les gains de la boutique sont pour nous. Et en plus, les gens de la commune bénéficient de produits locaux et frais comme le poulet local », explique Aicha Ambouha.

Mais pour que l’initiative fonctionne, explique Ousmane Abou Niane, le chef d’antenne du projet, il faut aussi dialoguer avec les éleveurs et délimiter les zones d’intervention : « Il y a toujours eu des problèmes entre éleveurs et cultivateurs mais ils comprennent aussi l’objectif, il y a un intérêt pour tout le monde. Donc ils vont à côté. Si on ne dialogue pas avec eux, on ne peut rien faire. S’ils ne sont pas d’accord, ça ne marche pas ».

Des financements qui tardent à venir

Si les fonds publics promis par la communauté internationale tardent à être débloqués, c’est aussi parce que le projet est complexe, justifie Cristina Isabelle Santos, la représentante de la Banque mondiale qui a promis 5,6 milliards de dollars aux pays du Sahel d’ici 2025. Selon elle, il est important de prendre son temps pour financer des projets durables.

« Les fonds sont toujours disponibles si les initiatives avancent. Ça prendra toujours plus que cinq ans parce qu’on sera pas capable de créer la muraille verte en cinq ans mais l’important c’est d’aller au-delà des difficultés du début et d’arriver à un équilibre et un rythme d’exécution qui permet que les activités continuent et que d’autres fonds viennent ensuite aussi au-delà de 2025. »

Pour Bénédicte Brusset, directrice de l’Agence française de développement (Afd), également partenaire du projet et qui a consenti une aide de 8 millions d’euros récemment, il ne faut pas s’arrêter au projet initial. Selon elle, il est également intéressant de prendre en compte les activités non labellisées « muraille verte » qui contribuent à l’initiative.

« On pourrait réfléchir à repenser le tracé et considérer que toutes actions de restauration des terres, de retenue d’avancée du désert, de fixation des dunes puissent avoir lieu hors tracé et contribuent à une agriculture résiliante. »

Objectif affiché d’ici 2030 pour la Mauritanie : restaurer 10 millions d’hectares de terres agricoles. Plus de 85 000 plans d’arbres seront plantés cette année dans la région du Trarza.

Léa Breuil

