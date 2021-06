Mauritanie : 60 millions de dollars pour le projet d’autonomisation de la femme

Les autorités mauritaniennes ont lancé lundi la deuxième phase du projet d’autonomisation de de la femme en Mauritanie du projet «Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel», financé sur quatre ans par la banque mondiale pour une enveloppe de 6O millions de dollars.

La cérémonie de lancement du projet a été présidée par la première dame Marieme Mohamed Vadel Dah, en présence du ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Kane Ousmane.

« Ensemble plus fortes » c’est le thème choisi pour cette deuxième phase de ce projet destiné à assurer des réalisations pour les femmes et les jeunes filles dans les domaines de la santé, l’emploi et la jeunesse.

La deuxième phase concerne les wilayas des deux Hodh, l’Assaba, le Guidimakha, le Brakna et le Gorgol et une caravane de sensibilisation sur les objectifs et l’action du projet seront organisées dans les deux wilayas du Gorgol et du Brakna.

Selon les responsables du projet les différents axes du projet prévoient la sensibilisation pour le changement des mentalités rétrogrades, la limitation des déperditions scolaires des filles, l’amélioration du système d’approvisionnement, la distribution du matériel de la santé reproductive, développer les aptitudes des jeunes filles dans les domaines de la vie et la santé et leur intégration dans la vie économique.

Ont assisté à cette cérémonie présidée par la première dame, les ministres de l’éducation nationale et de la réforme du système éducatif, de la santé, de l’emploi et de la formation professionnelle, de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le parlement, porte-parole officiel du gouvernement et l’action sociale, de l’enfance et de la famille.

Sahara Medias