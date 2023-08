Mauritanie : 20 policiers espagnols coincés avec 170 migrants sur un bateau au large de l’Afrique

Ce sont des moments difficiles pour un équipage de 20 membres de la Garde civile et 170 migrants au large de Nouadhibou en Mauritanie – avec une issue incertaine. C’était vendredi dernier lorsque le « Rio Tajo », qui sert de navire de sauvetage en Afrique du Nord, a embarqué des personnes d’origine sénégalaise à bord d’un bateau en bois dans les eaux mauritaniennes.

Le navire espagnol a mis le cap sur le port de Nouadhibou en Mauritanie pour débarquer les migrants, comme c’est l’habitude. Mais les choses se sont compliquées lorsqu’un officier de gendarmerie, prétendument chef du port mauritanien, est monté à bord. Malgré une prétendue intervention de Frontex, l’agence européenne chargée du contrôle des frontières, le responsable a refusé de permettre aux migrants de débarquer sur le territoire mauritanien.

Comme l’ont confirmé à WELT des sources proches du dossier, une grosse somme d’argent a été exigée pour que les 170 personnes ne soient pas obligées de rester à bord du navire – une exigence à laquelle les policiers espagnols ne pouvaient ou ne voulaient pas satisfaire.

La police militaire espagnole est déployée en Mauritanie dans le but de freiner l’immigration clandestine vers les îles Canaries. Des réseaux de passeurs doivent également être découverts. Lorsque les bateaux sont en détresse, la police mène des opérations de sauvetage. La Guardia Civil – en règle générale – travaille en étroite collaboration avec les autorités mauritaniennes.

Dans des cas comme celui de vendredi dernier, le protocole est clair : les migrants sont ramenés dans un port mauritanien, pris en charge par les autorités de l’Etat démuni ; Il y a souvent des expulsions vers le Sénégal, d’où proviennent de nombreux migrants en bateau qui souhaitent se rendre en Europe. Dans le passé, selon des informations fournies par des proches du syndicat de police AGUC à WELT, des sommes d’argent auraient coulé clandestinement pour assurer l’éloignement des personnes.

Selon l’AUGC, la situation à bord du “Rio Tajo” est “très compliquée” et met en danger la vie et l’intégrité physique des fonctionnaires. Selon le syndicat, le chaos a éclaté lorsque les agents à bord du patrouilleur ont dû tirer des coups de feu en l’air pour garder le contrôle des migrants secourus, qui avaient tenté de prendre le contrôle du bateau, apparemment par peur, à Nouadhibou et pour ne pas avoir à le faire. débarquer aux îles Canaries.



L’emplacement actuel du “Rio Tajo”

Il a donc été décidé d’augmenter le nombre d’officiers à bord du patrouilleur et de mobiliser tout le personnel de la Guardia Civil de Nouadhibou.

Le refus de la Mauritanie d’autoriser le débarquement a provoqué en très peu de temps des tensions considérables entre les autorités espagnoles et mauritaniennes, et Frontex serait également tout sauf satisfaite de la situation. L’agence de protection des frontières n’a pas encore répondu à une demande de WELT. Il semble clair que plus les heures passent sans qu’une solution soit trouvée pour le débarquement des migrants et la sécurité de l’équipage, plus les troubles à bord s’aggravent. Si le navire devait néanmoins parvenir aux îles Canaries, cela prendrait environ trois jours.

Devant l’impasse, le “Rio Tajo” a reçu l’ordre de l’autorité maritime mauritanienne de quitter le port. Le patrouilleur espagnol est amarré lundi matin près du port mauritanien et tourne en rond en attendant une sortie de crise. Le capitaine, officier de la police militaire civile et employé d’une compagnie maritime espagnole, a entre-temps décidé d’activer le dispositif de localisation AIS afin que tous les mouvements du navire puissent être surveillés – et localisés rapidement en cas d’urgence.

Au bord du « Tage »

Le capitaine, quant à lui, a pris des mesures drastiques pour maintenir la sécurité à bord, confinant les policiers dans des compartiments verrouillés et ne leur permettant de sortir que pour donner à manger aux migrants.

Etude sur les causes de la migration

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune déclaration officielle du socialiste Fernando Grande Marlaska, qui dirige le ministère espagnol de l’Intérieur. Pourquoi le « Rio Tajo » ne navigue-t-il pas depuis longtemps vers les eaux espagnoles pour éviter de nouvelles tensions qui pourraient mettre en danger la sécurité des agents espagnols et des migrants eux-mêmes ? Pas clair.

Bien que la Mauritanie se trouve à environ 700 kilomètres au sud des îles Canaries, malgré la grande distance, elle constitue un point de départ très fréquenté par les habitants de la région souhaitant se rendre en bateau vers l’UE. Nouadhibou abrite un gigantesque port de pêche qui abrite des centaines de navires appelés cayucos. De là, les migrants se lancent dans un voyage dangereux. Au cours des derniers jours et semaines, le nombre d’arrivées aux îles Canaries a considérablement augmenté. Les autorités s’attendent à ce que la situation se détériore encore à l’automne.



