Mattel passe à la vitesse supérieure et signe un partenariat stratégique avec Huawei

L’opérateur télécom mauritanien Mattel, filiale de Tunisie Télécom vient de signer un partenariat stratégique avec Huawei.

A travers ce partenariat la filiale détenue à hauteur de 51% par Tunisie Télécom et dirigée par Elyes Ben Sassi

passe à la vitesse supérieure en accélérant ses programmes d’investissements.

Mattel est le premier opérateur de téléphonie en Mauritanie.

Il est un acteur majeur dans le secteur des TIC dans le pays.

Mattel s’est rapidement imposée sur le marché Mauritanien

Durant les six premiers mois de 2022, Mattel a connu une augmentation significative de ses revenus, parts de marché et de son EBE (Excédent Brut d’exploitation) ce qui confirme la tendance à la croissance observée depuis le lancement du plan stratégique de 2019.

C’est donc dans l’objectif d’impulser encore plus ses performances et de consolider son positionnement sur le marché que Mattel s’est tournée vers Huawei. Ce partenariat stratégique a pour objectif de renforcer l’infrastructure haut débit et le développement de services digitaux pour les consommateurs résidentiels et d’entreprises.

A propos de Huawei

Huawei officiellement Huawei Technologies Co., Ltd. (en chinois simplifié : 华为技术有限公司 ; chinois traditionnel : 華為技術有限公司 ; pinyin : Huáwéi jíshù yǒuxiàn gōngsī), est d’après Wikipédia une entreprise fondée en 1987,

dont le siège social se trouve à Shenzhen en Chine et qui fournit des solutions dans le secteur

des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le métier historique de Huawei est la fourniture de réseaux de télécommunication aux opérateurs : l’entreprise fournit des matériels, des logiciels et des prestations de services pour les réseaux de télécommunications des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises.

Ses produits et solutions sont déployés dans plus de 170 pays. Il est le plus grand fabricant de matériel de télécommunication du monde.

