Marrakech accueillera la Coupe des Nations malgré le séisme

Un important match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations entre la Gambie et le Congo Brazzaville se déroulera dimanche à Marrakech, malgré un tremblement de terre à proximité qui a fait plus de 1 300 morts, ont annoncé des responsables.

Le séisme de magnitude 6,8 a frappé vendredi soir à 72 kilomètres (45 miles) au sud-ouest de la ville marocaine que la Gambie utilise comme lieu de résidence car il lui manque un stade international.

Un communiqué du ministère marocain de l’Intérieur a déclaré samedi que 1 305 personnes avaient été confirmées mortes et 1 832 blessées, dont 1 220 étaient dans un état critique.

Un autre match de qualification pour le tour final, entre le Maroc qualifié et le Libéria éliminé samedi à Agadir, une ville côtière à 260 kilomètres (160 miles) au sud-ouest de Marrakech, a été reporté.

Des responsables congolais et gambiens, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré à l’AFP que les délégations dormaient devant leurs hôtels à Marrakech.

« Nous nous attendions à ce que le match soit reporté compte tenu des circonstances. Notre hôtel a été en partie endommagé », a déclaré le Gambien.

Le Congolais a déclaré: “Il est difficile de se concentrer sur un match de football, une pensée cruciale, après tant de morts non loin d’ici.”

La Gambie a besoin d’un point pour se qualifier pour la phase finale de la Coupe des Nations du 13 janvier au 11 février en tant que finaliste du Groupe G derrière le Mali, tandis que le Congo doit gagner pour terminer deuxième.

La Gambie sera le troisième pays d’Afrique de l’Ouest après le Niger et le Burkina Faso à jouer au Grand stade de Marrakech de 45 000 places d’ici quatre jours en raison de sites inadéquats à domicile.

Le séisme meurtrier a éclipsé sept qualifications samedi, le Mozambique, la République démocratique du Congo et la Mauritanie portant à 21 le nombre d’équipes à destination de la Côte d’Ivoire.

Vivement contestée

Clesio Bauque a marqué à cinq minutes de la fin du temps additionnel pour permettre au Mozambique de remporter une victoire 3-2 sur le Bénin dans une confrontation tendue à Maputo qui a réglé qui accompagnait le Sénégal du groupe L.

Le Bénin avait besoin d’un maximum de points pour dépasser le Mozambique et l’ancien attaquant de Premier League Steve Mounie a donné l’avantage aux visiteurs en convertissant un penalty à la 20e minute.

Le Mozambique a répondu avec des buts de Witness Quembe et du débutant né au Portugal Ricardo Guimares pour mener à la mi-temps.

Jodel Dossou a égalisé cinq minutes après le début de la seconde période et l’issue du match et le classement final étaient en jeu jusqu’à ce que Bauque se précipite pour dépasser Saturnin Allagbe.

Le groupe I était le plus disputé des 12 sections, les quatre pays entrant dans la dernière journée avec une chance de se qualifier.

Mais les victoires à domicile de la RD Congo et de la Mauritanie les ont maintenus aux première et deuxième places devant le Gabon et le Soudan.

Theo Bongonda a marqué après huit minutes et le remplaçant Fiston Mayele a frappé à trois minutes de la fin du temps réglementaire pour donner à la RD Congo une victoire 2-0 sur le Soudan à Kinshasa.

La RD Congo a surmonté un début de campagne désastreux-perdant contre le Gabon et le Soudan – pour terminer en tête du classement avec quatre victoires consécutives sous l’entraîneur français Sébastien Desabre.

Des buts en première période d’Hemeya Tanjy et Aboubakar Kamara ont permis à la Mauritanie de s’imposer 2-1 à Nouakchott contre le Gabon, qui a vu son gardien Jean-Noel Amonome expulsé après seulement cinq minutes.

