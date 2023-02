Maroc-parlement : Un discours qui se trompe d’hémicycle.

Par Mohamed El-Abassi

Le discours du chef de la délégation marocaine à la 17ème conférence de l’Union parlementaire de l’O.C.I, qui s’est tenue à Alger du 29 au 30 janvier 2023, se trompe tout simplement d’hémicycle. Un discours, en deux temps, que le député royal aurait mieux fait d’en enchanter un autre auditoire :

Le premier, qui est d’une incantation, consacrée à mettre en avant « l’arabité », « l’islamité » et « l’amazighité » du Maroc ainsi que ses positions historiques de « défense des droits palestiniens », est d’une pitoyable plaidoirie et d’une contradiction têtue quand on sait l’alliance du Maroc avec le sionisme et ses dessous : Une alliance jusqu’au-boutiste qui ne laisse aucun doute sur le soutien du Makhzen au sionisme contre le peuple palestinien.

Les positions historiques, Monsieur le conseiller, si elles sont authentiques doivent être pérennes avec le temps. mais qu’avez vous dit pour conforter vos dires au passé antérieur avec vos positions d’aujourd’hui ? Un blanc et un mutisme souillés de trahison!

La seconde partie, n’est ni moins, ni plus, qu’une manifestation supplémentaire de l’expansionnisme marocain en s’attaquant à une voix qui n’a dit que la vérité, selon le droit international. Une dérive de la délégation marocaine de l’ordre du jour des travaux de cette conférence dont le point central est la cause commune arabe et musulmane, à savoir la Palestine meurtrie. Mais l’agenda du Makhzen obéit à d’autres priorités et heureusement que sa délégation n’a pas soumis une motion de sympathie à l’entité sioniste.

Quoi dire de cet exercice d’un soi-disant représentant du peuple marocain sinon qu’il se trompe d’hémicycle car ce discours est bon pour caresser, dans le sens du poils, son monarque, en voulant, désespérément, justifier la colonisation au Sahara Occidental et rendre son Roi heureux d’y croire.

Il aurait été bien applaudi au sein de l’hémicycle de la pseudo chambre des conseillers !

Messieurs les « honorables » représentants du roi dans le parlement impopulaire du Maroc, pensez à défendre les droits de votre peuple, qui crie famine et se révolte chaque jour contre l’oppression du Makhzen, au lieu de mentir sans rougir, à de véritables et authentiques représentants des peuples qui vous regardaient, abasourdis, débiter des sornettes et des mensonges en croyant à un imaginaire impact dans une rhétorique châtiée mais dénuée de toute crédibilité . Ecoutez son refus et sa révolte contre la normalisation pour prétendre défendre le peuple palestinien.

Votre parole est impossible à croire pendant que votre roi ferme les yeux sur les massacres de palestiniens et va jusqu’à pleurnicher avec les tortionnaires sionistes et assassins de jeunes palestiniens civils innocents.

Et, à la référence faussement « attendrissante » et machiavélique à l’algérien Dahmane El-Harachi, il est judicieux de rappeler qu’il a dit aussi ceci, à une certaine attention :

» ليدي حق الناس ما يتهنى ماهو لاباس تخمامو ما يخلاص متحير حالتو في حالة ». (Celui qui spolie les droits – les biens – des autres n’est jamais tranquille. Son remords est permanent et sa conscience dans les troubles).

Source: algerie54.dz