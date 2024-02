Maroc : manifestation massive à Rabat en soutien à Gaza et contre la normalisation

Maroc : manifestation massive à Rabat en soutien à Gaza et contre la normalisation

Maroc : manifestation massive à Rabat en soutien à Gaza et contre la normalisation

Les Marocains continuent de manifester leur soutien aux Palestiniens de Gaza qui subissent les bombardements meurtriers israéliens depuis plus de quatre mois et d’exprimer leur opposition à la normalisation avec Israël.

Une nouvelle et imposante manifestation populaire a réuni des milliers de personnes à Rabat ce dimanche 11 février, selon de nombreux médias dont le journal en ligne marocain Le Desk.

Sur les images de la marche publiées sur les réseaux, les Marocains manifestent avec des drapeaux palestiniens en scandant des slogans hostiles à la normalisation avec Israël et contre le « génocide à Gaza ».

Sur les banderoles brandies par les manifestants, on pouvait lire : « La normalisation est une trahison », « Arrêtez le massacre ».

Certains manifestants ont appelé à couper les relations avec Israël, estimant que leur pays ne pouvait pas continuer à commercer avec Israël qui bombarde 24H sur 24H les Palestiniens.

Plus de 10.000 Marocains ont défilé dans les rues de Rabat ce dimanche pour soutenir la Palestine et demander la fin de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël pic.twitter.com/d1496F7hAv — TRT Français (@trtfrancais) February 11, 2024

Maroc : imposante manifestation contre la normalisation avec Israël

Cette manifestation est un nouveau camouflet pour le Palais royal qui observe un silence étrange face aux bombardements de l’armée israélienne contre l’enclave palestinienne depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier.

Tous les dirigeants de la planète se sont exprimés sur ce conflit qui menace d’embraser toute la région du Moyen-Orient sauf Mohammed VI alors qu’en quatre mois de guerre, plus de 27.000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués par l’armée israélienne.

Le roi Mohammed VI ne s’est jamais exprimé sur cette guerre pour ne pas gêner son nouvel allié israélien. En 2020, le Maroc a conclu un accord de normalisation avec Israël en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara occidental occupé.

Un accord qui n’a jamais été accepté par l’opinion publique qui soutient majoritairement la cause palestinienne. En dépit de l’opposition de la rue, le Maroc a accéléré sa coopération notamment militaire avec Israël.

Source: TSA