Maroc : L’arrêt des exportations vers la Mauritanie entraîne une baisse des prix des légumes.

La suspension des exportations vers la Mauritanie a entraîné une baisse des prix des légumes. Les prix ont été très élevés ces derniers mois.

Cette baisse est due à l’arrêt des exportations vers la Mauritanie. Les autorités mauritaniennes ont plus que triplé les droits de douane imposés sur les légumes marocains entrant par le poste frontière d’Elguerguerat.

Il s’agit d’une mesure importante qui éloignera la Mauritanie des accords commerciaux, dont la prolifération exacerberait les divisions économiques et politiques qui ont longtemps entravé les perspectives d’intégration des regions agricoles du sud de la Mauritanie et du nord.

Au lieu de cela, un accord plus structuré serait approprié pour promouvoir les réseaux de production locaux et encourager les initiatives de coopération au niveau régional, tout en priant pour la fin éventuelle de ces exportations qui encouragent l’immigration clandestine.