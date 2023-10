Maroc : Jean-Luc Mélenchon aborde la question sensible du Sahara lors de sa visite

Le fondateur du parti politique français La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a abordé le sujet controversé du Sahara lors de son voyage au Maroc, un sujet qui a créé des tensions entre la France et le Maroc. Mélenchon, qui a visité le Maroc depuis le 4 octobre, a exprimé ses points de vue pendant son séjour dans la province d’Al-Haouz, au sud de Marrakech, qui a été durement touchée par un séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter le 8 septembre, causant près de 3 000 morts.

Après la visite dans le Haut Atlas, Mélenchon a participé à une conférence à l’Université Hassan II à Casablanca. Il a fait l’éloge de la diplomatie marocaine, déclarant qu’elle avait été très efficace pendant des années et avait respecté ses engagements envers les résolutions de l’ONU. Cependant, il a également précisé que son parti, La France insoumise, n’a de relations institutionnelles qu’avec les partis de la démocratie marocaine.

En ce qui concerne le Sahara, une question délicate non seulement dans la région nord-africaine, mais aussi entre la France et le Maroc, Mélenchon a souligné de nouveaux paramètres qui, selon lui, devraient être examinés plus attentivement par les Français. Il a mentionné les prises de position des États-Unis, d’Israël et de l’Espagne, qui ont modifié la perception mondiale de cette question. Mélenchon a exprimé le souhait que la France comprenne cette perspective et a demandé que le sujet ne soit pas source de querelles avec les Marocains.

Certaines sources estiment que le Sahara est au cœur des tensions actuelles entre le Maroc et la France. Il semblerait que Rabat reproche à Paris de ne pas prendre de position claire sur la question du Sahara occidental et de ne pas reconnaître sa marocanité, contrairement aux États-Unis sous l’administration de Donald Trump et à l’Espagne sous le président du gouvernement, Pedro Sanchez.

Senego