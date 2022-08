Maroc : importations en hausse, les exportations en baisse

Au premier semestre de l’année, les importations marocaines ont atteint 365,5 MMDH, en progression de 44,2% par rapport à la même période en 2021. En revanche, les exportations ont montré des signes de ralentissement s’établissant à 215 MMDH contre 152,3 MMDH un an auparavant, soit une croissance de 41,2%, selon l’office des Changes.

Ainsi, le déficit commercial s’est creusé de 49,3 MMDH d’une année sur l’autre et a atteint 150,5 MMDH, indique le dernier bulletin mensuel des indicateurs des échanges extérieurs, soulignant que la hausse des importations ont concerné la quasi-totalité des groupes de produits. La facture énergétique a plus que doublé s’élevant à 71.5 MMDH à fin juin du fait de la hausse des approvisionnements des principaux produits énergétiques, précise-t-on.

À titre d’exemple, les importations de produits alimentaires ont augmenté de 43,4%. « Cette évolution est tributaire, essentiellement, de la hausse des achats du blé de 55,1% due à l’effet prix en accroissement de 52,5% » a noté l’Office des Changes.

S’agissant des exportations, la hausse enregistrée concerne la totalité des secteurs, essentiellement celles des phosphates et dérivés, de l’automobile, et de l’agriculture et agroalimentaire, indique le bulletin. Plus précisément, les ventes de phosphates et dérivés ont progressé de 84,3% à fin juin à 57,4 MMDH, a souligné l’Office, ajoutant que celles du secteur automobile sont en hausse de 30,1% à 52,8 MMDH sur la même période.

Ces exportations atteignent leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années, explique le document. A cela s’ajoutent, les performances des exportations du secteur agricole en progression de 24,8% à 46,3 MMDH et du secteur de textile et de cuir en hausse de 32,4% à 22,2 MMDH.

Tags : Office des changes – Exportations – Importations

Source: Bladi