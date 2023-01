Maroc-Guatemala : mise en avant de l’importance de la coopération parlementaire pour le raffermissement des relations bilatérales.

mercredi, 25 janvier, 2023 à 22:06

Rabat – Le représentant permanent de la Chambre des Conseillers auprès du parlement d’Amérique Centrale, Ahmed Lakhrif, a mis en avant mardi l’importance de la coopération parlementaire entre Maroc et le Guatemala dans l’accompagnement et le raffermissement des relations bilatérales privilégiées.

M. Lakhrif, en visite à la République du Guatemala pour participer aux travaux de la session ordinaire du parlement d’Amérique Centrale, a fait part de la fierté de l’ensemble des composantes du parlement marocain de la dynamique remarquable des relations entre le Royaume du Maroc et la République du Guatemala, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

S’exprimant lors de ses entretiens avec la vice-ministre guatémaltèque des affaires étrangères, Ava Atzum Arevalo, M. Lakhrif a aussi souligné que la célébration en 2021 du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques reflète la solidité des liens historiques unissant les deux pays, considérés aujourd’hui comme des alliés stratégiques sur tous les niveaux, ajoute la même source.

Lors de cette rencontre, à laquelle a pris part l’ambassadeur du Maroc au Guatemala, Tarik Louajri, M. Lakhrif a aussi rappelé l’importance de la visite du président de la Chambre des conseillers, Ennam Mayara, en République du Guatemala en février dernier, qui a été couronnée par l’audience que lui a accordée le président de la République du Guatemala, Alejandro Giammattei.

Les responsables guatémaltèques ont exprimé, à cette occasion, leur grand intérêt et leur volonté de renforcer les relations de leur pays avec le Royaume du Maroc, notamment lors des entretiens avec le ministre des relations extérieures, Mario Búcaro, et les membres du Bureau exécutif du Congrès de la République du Guatemala, selon le communiqué.

Dans le même contexte, le représentant de la Chambre des conseillers a affirmé que l’approche adoptée par le parlement marocain, qui consiste en le renforcement des relations avec les parlements nationaux et les instances régionales de la région latino-américaine, s’inscrit dans le choix stratégique du Royaume de promouvoir la coopération Sud-Sud, soulignant l’attachement du Maroc à sa profondeur africaine et l’importance majeure qu’accorde SM le Roi Mohammed VI au développement du continent africain.

M. Lakhrif a, en outre, salué la position constante de la République du Guatemala au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume, à travers le soutien du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, comme unique solution au différend régional autour du Sahara marocain, rappelant que cette position s’est traduite par l’ouverture d’un consulat général de ce pays à Dakhla.

Pour sa part, Mme Atzum Arevalo a indiqué que sous la conduite éclairée de SM le Roi, le Maroc s’érige en modèle pionnier sur les plans régional et continental en matière de sécurité, de stabilité et de réforme politique et institutionnelle, saluant les projets structurants et les chantiers stratégiques lancés dans les provinces du sud du Royaume.

Evoquant l’ouverture d’un consulat de son pays à Dakhla, elle a fait savoir que cette décision va de pair avec la position claire du Guatemala sur la question du Sahara marocain, ajoutant que l’ouverture de ce consulat constitue un jalon supplémentaire pour promouvoir les relations économiques et les échanges commerciaux bilatéraux. Ella a dans ce sens souligné l’importance stratégique du projet du port Dakhla-atlantique et les opportunités qu’il offre pour relier les pays d’Amérique et notamment le Guatemala à l’Afrique.

Source: mapexpress