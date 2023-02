Maroc- Conseil de gouvernement : voici les nouvelles nominations.

De nouvelles nominations ont été approuvées en Conseil de gouvernement jeudi. Au ministère de l’Equipement et de l’Eau, Mhamed Ben Hamich a été nommé président de la Caisse pour le financement routier, alors qu’Abdellatif Mounir devient inspecteur général.

Au Département des sports, Abderrazak El Akkari a été nommé directeur des sports, tandis qu’au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Makram et Mohamed Larabi Kerkeb, ont été nommés respectivement, présidents des Universités Hassan Ier de Settat et Ibn Tofail de Kénitra.

leconomiste.com