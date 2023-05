Maroc : Benkirane ou le caméléon de service.

Par Mohamed El Abassi

Abdelillah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement au Maroc, appelle à travers les colonnes d’El-Charq El-Awsat, dans sa livraison du 07 mai 2023, l’Algérie à « dépasser les difficultés et ouvrir les frontières » et d’inviter le peuple algérien « à venir au Maroc pour se baigner à Sidi Hrazem et acheter le caftan marocain ».

De quoi se moque-t-il sinon de sa propre personne, de son parti et de son propre peuple ?

Un rappel sommaire de ses attaques contre l’Algérie, son peuple et son intégrité alors qu’il fut premier ministre, instrumentalisé, à une époque où il fallait pour le monarque de calmer la rue, suffira à cadrer ce personnage politique peu crédible, voire, pas du tout, mais surtout caméléon !

Ce chef de parti désormais au placard puisque devenu inutile et impopulaire, dans une vision et un engrenage royal inexorable, pieds et mains liés, dans une alliance débridée avec le sionisme, avait en février 2023, appelé, dans un élan particulièrement agressif et belliqueux, à la mobilisation contre l’Algérie. Et comme le ridicule ne tue pas, il tente de se muer sous le masque faussement conciliateur pour implorer l’Algérie.

Plus besoin du PJD, ni de Benkirane, dont le successeur, en l’occurrence, Saad Eddine El-Othmani, autant décrédibilisés que voués, tous deux, aux oubliettes de la politique marocaine et de l’histoire, pour avoir signé les accords dits d’Abraham en y apposant une empreinte islamiste pour les faire accepter et digérer par ses partisans les plus réfractaires : Un coup royal, d’échec et mat, avalant, en un coup, deux imbéciles pions de service et avec eux, dans un effet d’entrainement, tout un parti avec ses militants.

Il faut se souvenir que le palais royal vient récemment de rendre public un communiqué, chose rare, pour réprimander Benkirane d’avoir osé s’en prendre à son ministre, Bourita, qu’il accusait de défendre le sionisme. Un épisode du jeu machiavélique du Makhzen qui use du bâton et de la carotte pour ramener à son giron toute velléité d’expression discordante à son gout. Et le revoilà, le sieur Benkirane qui se range platement, de nouveau, du coté du Makhzen, sous le coup du bâton, en espérant une carotte pour relancer ses affaires peu reluisantes depuis cette malheureuse sortie.

Que ce Monsieur Benkirane se régénère politiquement autrement et ailleurs en commençant par se baigner, lui-même, dans les eaux « purificatrices » de Sidi H’razem, encore mieux, dans les eaux sacrées de « Bir Zemzem » pour faire ses ablutions avant d’évoquer ou de s’adresser à l’Algérie au moment où elle célèbre la journée nationale de la mémoire.

Et, au lieu d’un Caftan qui prête à confusion, un bien modeste « Ihram » de pèlerin lui sera d’un meilleur habillage pour une confession salvatrice afin de s’absoudre de sa complicité politique immorale historique et de son grand pêché d’avoir troquer un tarbouche marocain contre une kipa sioniste.

Mais, le diable se cache aussi dans le caméléon !

Source: algerie54