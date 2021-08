Maroc-Algérie : le roi Mohammed VI en prédicateur de la paix.

MAROC-ALGERIE : Dans le dossier du Sahara occidental, le roi du Maroc joue l’apaisement : « Vous n’aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc… La sécurité et la stabilité de l’Algérie et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc », a déclaré Mohammed VI en s’adressant aux Algériens.

La question du Sahara occidental plombe les relations entre les deux pays.

Le Maroc considère le Sahara occidental comme un territoire (une province) du Maroc alors que l’Algérie milite pour son indépendance pleine et entière. En réaction à ce soutien, le Maroc vient de déclarer par le biais de son ambassadeur aux Nations-Unies favoriser « l’autodétermination » du « peuple kabyle » en Algérie. Bref, c’est le crise entre Alger et Rabat.

