Mariem Mint Dah : Une Première Dame pas comme les autres !

Mariem Mint Mohamed Fadel Ould Dah, épouse du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, a été la première Première dame bien éduquée et bien formée de Mauritanie, chirurgien dentiste et commandante de l’armée du pays, rapporte le blog Lakhbaar Tebgue Vidar.

Mariem, qui travaille dans la clandestinité, se présente rarement aux occasions formelles, contrairement aux épouses des anciens chefs d’État qui s’enfouissent dans les affaires de l’État pour influencer les grandes décisions gouvernementales !

Au fil du temps, la première dame de Mauritanie a eu un rapport très différent à la succession de son mari au pouvoir. Mariem Daddah est partout dans la prise de décision de feu Moctar, tandis que Sadia Taya est plus soucieuse de la tenue présidentielle de son mari et de ne pas s’immiscer dans les affaires publiques !

Plus tard, Mint Torba a utilisé son pouvoir pour installer des cousins ​​​​ou des ministres subordonnés, ce qui s’est grandement exposé, note LTV!

Alors que Tekeyber Mint Maelainine se consacre surtout au réseautage et à la clientèle, Mariem Ghazouani met son intellect à contribution en tissant les discours les plus glorifiés à ce jour sur la Mauritanie et sa diplomatie brisée !

Mme Ghazouani, femme du monde instruite et dévouée, a rompu avec la position monotone de la maîtresse classique du Palais Ocre à l’ombre du Président, en formulant un dossier de politique étrangère que le Président de la République valorise tellement!