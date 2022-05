Mardi, une délégation du Sultanat d’Oman visite le siège des Documents nationaux

Mardi, une délégation fraternelle du Sultanat d’Oman, conduite par le directeur des archives nationales d’Oman, le Dr Hamed Ben Mohamed Dhawyani, s’est rendue au siège national des archives pour s’informer des précieux ouvrages qu’il contient. Le Représentant des Documents Nationaux, M. Mohamed El Mokhtar Sidi Mohamed El Hadi a présenté les documents en détail à la délégation, qui a ensuite visité la salle de compilation des documents.

Auparavant, la délégation d’Oman a visité la Bibliothèque nationale et le Musée national, accompagnée du Représentant général des documents nationaux et du Directeur de la recherche et des documents juridiques du Secrétariat général du gouvernement, et a reçu la délégation à l’entrée du Musée national par son directeur général, M. Mamadou Hadia Kane , puis visiter ses différentes salles et découvrir les riches artefacts de la civilisation de Chinguetti.

La visite de la délégation omanaise en Mauritanie s’inscrit, pour rappel, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord de coopération et d’échanges signé par les deux pays frères à Mascate le 1er mai 2021.