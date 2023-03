Marchés publics: la CRD ordonne d’annuler un marché de la cpmp du mpme.

La Commission de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics a annulé et ordonné, fin février 2023, une reprise de l’évaluation des offres du marché de fourniture, d’installation et paramétrage d’un système d’information et de gestion intégrée (ERP) pour la SMH attribué par la Commission de passation des marchés publics (CPMP) du ministère du pétrole, des mines et de l’énergie.

La décision de la CRD a été prise après des recours du groupement MERIT-FOCUS, de ITEC et du groupement SIGA-SMART contre la décision d’attribution provisoire de ce marché par la CPMP. Même si la CRD estime infondé le recours de Merit-Focus, elle reconnait l’opportunité de ceux de SIGA-Smart et de Itec.

Elle exhorte la CMPM a s’en tenir aux stipulations du DAO et à ses propres conclusions à elle (CRD).

ladepeche