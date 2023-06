Marchés de bétail de la région de Thiès : Visite du Premier ministre, Ministre de l’Elevage et des Productions animales, Amadou Bâ

La région de Thiès joue un rôle pivot dans l’approvisionnement de l’ouest du pays, notamment à travers le site de Séwékhaye et les marchés de Toubatoul et de Sandiara, où 78 471 têtes sont recensées à la date du 15 juin 2022, contre 61 859 à la même période l’année dernière, soit un surplus de 16 612 têtes (Quelque 206 028 sujets ont été enregistrés sur place, l’année dernière, à la veille de la Tabaski).

Les trois sites au programme de la tournée du Premier ministre, Ministre de l’Elevage et des Productions animales, sont d’une très grande importance dans le circuit d’approvisionnement du marché en moutons en général et en moutons de Tabaski, en particulier. Dans un premier temps, le Premier ministre, Ministre de l’Elevage et des Productions animales se rendra à Sandiara, qui abrite à la fois un marché à bétail hebdomadaire et une zone d’attente pour le bétail en provenance de la Mauritanie.

Compte tenu de l’importance de cet axe, un marché à bétail y sera bientôt construit par le Gouvernement, à travers le Programme national de développement intégré de l’élevage (PNDIES), financé avec un appui de la BAD. A la date du 15 juin 2023, 3 820 sujets sont enregistrés au niveau de Sandiara.

Amadou Bâ se rendra ensuite au marché à bétail de Toubatoul, très célèbre en raison notamment de sa position géographique et surtout de la qualité de ses moutons. Au même titre que Sandiara, Toubatoul étrennera bientôt son marché à bétail, dans le cadre de la mise en œuvre du PNDIES.

A la date du 15 juin 2023, 16 250 sujets sont enregistrés au niveau du marché hebdomadaire, contre 11 750 à la même période en 2022.

Séwékhaye, la dernière étape de la visite, constitue l’une des plus fortes zones de concentration de moutons, notamment dans la dernière semaine qui précède la fête de Tabaski. Les opérateurs des autres zones d’attente s’y déplacent, en plus de ceux qui viennent directement de l’intérieur du pays et de l’étranger. Ainsi, c’est avec le concours de l’UEMOA que l’Etat va y construire un marché moderne à bétail. Pour rappel, à la date du 15 juin 2023, un effectif de 14 700 moutons y est enregistré contre 14 150 en 2022.

Le niveau d’approvisionnement du marché

Les besoins du marché national en moutons de Tabaski pour cette année,, sont estimés à 810 000 moutons dont 260 000 pour la région de Dakar. A la date du 15 juin 2023, le suivi de 209 marchés à travers le pays, affiche la situation suivante : 475 604 de têtes de moutons recensées au niveau national contre 456 940 têtes à la même période en 2022, soit un surplus de 18 664 sujets ; 58 857 têtes de moutons enregistrées à Dakar contre 93 043 sujets en 2022 (-34 186) ; 132 040 sujets importés contre 119 384 en 2022 (+12 656).

Les actions phares pour l’approvisionnement du marché

1. Lettre circulaire du Premier Ministre N° 0872/PM/SGS/SGA-TAP/SP du 18 avril 2023 ; 2. Arrêté N° 0091/GRD/AD du 05 mai 2023 fixant les points de vente des animaux par Monsieur le Gouverneur de la région de Dakar et l’Arrêté n°109 /GRD/AD du 1ier juin 2023 intégrant le Marché d’intérêt National (MIN) comme site de vente de moutons sur instruction du Chef de l’Etat ;

3. Octroi de crédit par le réseau de banques, mutuelles et Fonds dont le FONSTAB pour 1 278 450 564 FCFA dont 476 750 564 FCFA par le FONSTAB via la Banque Agricole (LBA) et U-IMCEC et 801 700 000 FCFA par la Banque Agricole (LBA) sur fonds propres ;

4. Etablissement de tableau de tarifs conseillés consensuels pour le transport des moutons et la remise de 5 000 macarons (DGTT/DCI/DIREL-Associations de Transporteurs/Organisations professionnelles d’éleveurs/ Opérateurs/ Associations de consommateurs) ;

5. Appui en aliment de bétail subventionné à 5 200 FCfa le sac de 40 kg (au lieu de 9 500 FCfa prix usine, transport inclus) pour 2200 tonnes (contre 2105 tonnes en 2022) destinées aux zones de concentration de moutons de Tabaski en cours, de mise en place dont 470 tonnes pour la région de Thiès (Thiès : 300 tonnes, Mbour : 85 tonnes et Tivaouane : 85 tonnes) ;

6. Aménagement des points de vente de moutons de la région de Dakar en cours (éclairage, eau, toilettes mobiles, produits d’hygiènes) et leur sécurisation par les forces de défense et de sécurité.

Ousmane Wade

Source: leral.net