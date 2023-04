Manifestations en France contre la politique migratoire

Par CNEWS avec AFP

Publié le 29/04/2023 à 23:23 – Mis à jour le 29/04/2023 à 23:23

Des manifestations ont été organisées en France contre la loi immigration portée par le ministre de l’Intérieur, notamment à Paris, Marseille ou encore Rennes.

Plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux sans-papiers, ont défilé samedi à Paris et dans d’autres villes françaises contre la loi immigration portée par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, et contre l’opération sécuritaire «Wuambushu» à Mayotte.

Le collectif «UCIJ 2023» (Union contre l’immigration jetable) a appelé à manifester contre la loi Darmanin. À Paris, environ 2.300 manifestants étaient réunis, selon la préfecture de police. On pouvait lire sur leurs banderoles : «Contre la répression, l’enfermement et les expulsions, pour une politique migratoire d’accueil, régularisez».

Les participants entendaient aussi protester contre l’opération sécuritaire «Wuambushu» menée par les autorités à Mayotte. Le but est de déloger les migrants en situation irrégulière, pour la plupart Comoriens, des bidonvilles insalubres de ce département d’outre-mer.

Pourtant particulièrement soutenue à Mayotte, cette opération est vivement critiquée par les manifestants : «La façon dont sont traités les Comoriens sans papiers est indigne d’un pays comme la France», a déploré Marie-Christine Vergiat, vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme et ancienne eurodéputée (Front de gauche).

De son côté, Manuel Bompard (LFI) a assuré que la loi Darmanin «rentre en résonance avec l’opération déplorable, insupportable à Mayotte qui bafoue les droits fondamentaux des gens sur place».

Source: CNEWS