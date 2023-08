Manifestation anti-française au Niger: Appel au départ des troupes françaises et expulsion de l’ambassadeur de France

Les rassemblements ont commencé tôt le matin sur un rond-point près de l’aéroport de la capitale Niamey, à côté d’une base aérienne nigérienne où se trouve le camp militaire français. Encadrés par des militaires nigériens, les manifestants brandissaient des drapeaux nigériens et russes, ainsi que des pancartes demandant le départ des troupes françaises.

«Nous ne voulons pas de l’armée française au Niger. Que les Français partent», s’écrie Abou Kountché, un habitant de Niamey. «Les Français prétendent que le Niger est un pays pauvre, mais quand on leur demande de partir de chez nous, ils refusent», s’indigne Adama Assane, une restauratrice.

Une hostilité croissante envers la France

Environ 20 000 personnes s’étaient déjà rassemblées samedi dans un stade de la capitale pour soutenir les militaires au pouvoir et dénoncer la France. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), dirigé par le général Abdourahamane Tiani, a fait de la France, l’ancienne puissance coloniale, sa cible principale.

La décision d’expulser l’ambassadeur de France fait suite à un mois de manifestations, de décisions et de déclarations hostiles à la politique française depuis le coup d’État contre Mohamed Bazoum, toujours détenu avec une partie de sa famille.

Paris a répondu en affirmant que «les putschistes n’ont pas le pouvoir d’exiger cela, car l’agrément de l’ambassadeur émane uniquement des autorités légitimes nigériennes élues», celles du président Mohamed Bazoum.

Quatre jours après la prise du pouvoir par les militaires, des centaines de leurs partisans ont manifesté devant l’ambassade de France à Niamey, causant des dégâts.

