Mamadou Alpha Wane dans une interview sur Rapide info

Dans une interview accordée à Rapide info, Mamadou Alpha Wane revient sur les aspects saillants des élections municipales, régionales et législatives, la CENI, la classe politique et invite à la séparation des pouvoirs.

Mamadou Alpha Wane est le fils de Me Alpha Mamadou Wane, paix éternelle à son âme et de Cissé Tandia khadijetou Malanine et aussi le neveu de Ibrahima Fadé. Mamadou Alpha Wane a vu le jour 05 octobre 1974 à Boghé. Il a été élevé, éduqué et socialisé à partir de la Maison de son grand-père, Amadou Tidjane Dia et sa grand mère Hawa Sy. C’est à partir de là, qu’il a été initié sur la lecture et l’apprentissage du coran comme tout fils du Fouta ou Foutanké. Il a embrassé l’école coranique à partir de l’école Thierno Amadou Tidjane

Dia. Il a appris avec son oncle, feu Abdoulaye Diakité, paix à son âme, qui fut le secrétaire général du parti Tawassoul. Puis, il a fait l’école 3 de Boghé de Tiouldé, le collège de Boghé, le lycée national et par là, il a intégré l’école professionnelle maritime où il a obtenu une licence en gestion des ressources humaines. Pendant un long moment, il a travaillé dans l’action humanitaire au sein des organisations internationales au pays et à l’extérieur. Mamadou Alpha Wane s’intéressait également aux questions des droits de l’homme et à la politique, ce qui lui avalu d’ailleurs de ne plus obtenir de contrat de travail au niveau de son pays.

Rapide Info : les élections législatives mauritaniennes de 2023 se déroulent les 13 et 27 mai 2023 afin d’élire les 176 membres de l’Assemblée nationale de Mauritanie. Que pensez-vous de notre

démocratie ?

Mamadou Alpha Wane : en ce qui concerne votre question à propos des élections municipales , régionales et législatives. Il me semble que notre démocratie est encore jeune cependant, elle évolue à pas lents.

Pensez vous que les outils de la CENI restent encore dépendants de l’exécutif ?

En effet, l’existence ou la création d’une CENI est en soi un acquis, mais , à mon avis cet organe n’est pas encore tout à fait indépendant du ministère de l’Intérieur ce qui influe directement sur les élections.

La CENI est chargée d’organiser et de superviser les élections comme il se doit avoir la même distance des parties en compétition, ce qui n’est pas le cas chez nous .

Les membres de cette CENI ont été choisis unilatéralement par le pouvoir. Toutes les questions à propos des élections ont été abordées dans les locaux de l’intérieur au lieu d’être traitées directement par la CENI

avec les acteurs politiques et les forces de la société civile et militantes.



Que vous inspire la classe politique ?

La classe politique actuelle manque de compétences voir même de volonté pour relever les défis auxquels se confronte notre démocratie. Donc ceci m’amène à dire qu’elle est incapable de produire le changement auquel aspire le peuple mauritanien. Pour évoluer, je pense que la séparation des pouvoirs doit s’effectuer ce qui demanderait une révision de notre arsenal juridique afin de l’adapter aux exigences démocratiques conformément à nos réalités.

Un dernier mot ?

Il me semble que le pouvoir doit réfléchir à la sortie de la crise multidimensionnelle où se trouve notre pays pour vraiment trouver les solutions adéquates et consensuelles aux problèmes de la nation.

Propos recueillis par Mohamed A. Samory pour Rapide info