Mali: un rapport de l’ONU insinue un massacre par des russes

Mali: un rapport de l’ONU suggère un massacre par des mercenaires russes.

Selon un rapport confidentiel de l’ONU, des soldats au nom du gouvernement malien auraient massacré plus de 30 civils dans le pays en crise du Mali. Le document de 78 pages, rédigé par des experts des Nations Unies et remis au Conseil de sécurité de l’ONU, est disponible à l’agence de presse allemande. Les auteurs y sont décrits comme des « soldats blancs ». Le groupe de mercenaires russes Wagner, qui est au service de la junte militaire malienne, n’est pas nommé directement, mais selon les informations de dpa, il ne fait aucun doute que les experts pensent que les soldats décrits par des témoins sont des membres de Wagner. Notamment parce que le type de corde utilisé dans le crime est connu des stocks militaires russes.

Mali proche des russes

Depuis le dernier coup d’État de mai 2021, le Mali, pays d’Afrique de l’Ouest très instable, est gouverné par une junte militaire qui entretient des liens étroits avec la Russie et a engagé des combattants du groupe de mercenaires Wagner. Dans les cercles onusiens, Wagner est considérée comme proche du Kremlin et son engagement au Mali est incontesté. Les tensions croissantes avec le gouvernement et la montée des groupes extrémistes entravent de plus en plus le déploiement de la mission de maintien de la paix de l’ONU Minusma dans le pays. La Bundeswehr est actuellement impliquée dans la Minusma avec un contingent allemand de plus de 1000 soldats.

L’incident maintenant présenté dans le rapport de l’ONU s’est produit début mars dans le centre du Mali, à la frontière avec la Mauritanie. Au cours de ces deux jours, six localités de la région ont été attaquées par les forces maliennes.

Les « soldats blancs » sont apparus près d’une fontaine

Les « soldats blancs » sont apparus près d’une fontaine très fréquentée le matin du 5 mars : « Les soldats ont rassemblé les hommes et les garçons plus âgés, leur ont lié les mains derrière le dos et leur ont bandé les yeux. » Ils ont ensuite été rassemblés au centre du village et les maisons environnantes ont été pillées, selon des témoignages. Après cela, les soldats ont commencé à battre ceux qui étaient attachés avec de lourds bâtons, tandis que d’autres hommes bloquaient les portes des maisons pour les femmes et les enfants à l’intérieur. « Ils n’ont pu entendre que les cris des hommes alors qu’ils étaient battus. » 33 ou 34 d’entre eux, dont 29 Mauritaniens et 4 Maliens, ont été enlevés. Ils ont été retrouvés abattus et brûlés à quatre kilomètres un jour plus tard.

Auteur non identifié

Des pillages similaires ont également eu lieu dans les autres villes touchées de la région. Des « soldats blancs » ont d’abord atterri sur deux d’entre eux avec un hélicoptère. Cependant, les témoins n’ont pu identifier aucun des auteurs.

Selon le rapport de l’ONU, la situation instable au Mali, où les attaques dans la capitale Bamako se sont récemment multipliées, a créé un vide sécuritaire qui a rendu possibles de graves violations des droits humains. Il y a une augmentation alarmante des morts parmi les civils. Du 1er janvier au 31 mars seulement, 543 passants ont été tués.