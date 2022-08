Mali : Les notabilités de Kolokani, reçues par le PM.

Primature : Les notabilités du cercle de Kolokani, reçues par le chef de l’administration.

Le Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu, ce vendredi 5 août 2022, une délégation des notabilités du cercle de Kolokani, conduite par le President du conseil dudit cercle M. Diadji Diafing Diarra.

C’était en présence du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Colonel Abdoulaye Maïga et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de brigade Daoud Aly Mohammedine.

Dans son allocution, le President du cercle a affirmé le soutien du Cercle de Kolokani aux Autorités de la Transition.

Il a condamné l’attaque terroriste qui a visé la brigade territoriale de Gendarmerie et le camp de la Force Anti-terroriste de la ville de Kolokani ; attaque qui a entraîné mort d’hommes et plusieurs dégâts matériels.

Les visiteurs du jour ont saisi l’occasion pour solliciter l’appui des autorités afin de renforcer le dispositif de sécurité en place si ce n’est déjà en cours avec la récente visite du Chef d’Etat major de la garde nationale sur le terrain à souligné le général de Brigade Daoud Aly Mohamedine.

Choguel Kokalla Maïga a remercié ses hôtes pour leur soutien. C’est grâce au soutien des populations que le Gouvernement peut affronter les défis, a-t-il rappelé. « Aujourd’hui plus que jamais, President et le Gouvernement sont déterminés à relever les défis auxquels nous sommes confrontés », a ajouté le Premier ministre.

CCRP/Primature