Mali : Des membres d’Al-Qaïda actifs à la frontière Mauritano-Malienne entre Djegueni et Kobenni

Selon des sources médiatiques et plus précisément le site « Akhbar al-Sahel » citant de sources spéciales que, mercredi 23 juillet, les mouvements d’un groupe d’éléments d’al-Qaida s’étaient aperçu dans la ville de Gavinané, affiliée au département d’Anouar, qui est située à proximité à la frontière mauritano-malienne près de Kobenni,

et selon les mêmes sources, le groupe susmentionné se compose d’une quarantaine d’hommes armés à moto, certains éléments du même groupe ont été repérés la semaine dernière dans la ville malienne de Bella, face à la ville mauritanienne de Djegueni, et à quelques kilomètres de la frontière, où ils l’ont visitée et ont prié vendredi dans l’une de ses mosquées et parlé de leur mission, qui se limite à l’adhésion, des jeunes dans le « Jihad », comme ils disent .

Selon des sources “Akhbar al-Sahel”, le groupe qui a eu recours à la frontière malo-mauritanienne au centre du Mali, pour en faire un débouché après avoir été pourchassé dans le nord en raison des attaques des forces françaises, de la Munisma et des forces de la Le groupe G5 Sahel, est devenu plus que jamais une menace pour la Mauritanie.

Le groupe susmentionné est composé de plusieurs nationalités, dont certains de ses membres maîtrisent le dialecte hassani et la langue arabe, en plus des autres maîtrisant les dialectes africains.

Les groupes extrémistes de la région du Sahel, qui recrutent et forment leurs partisans via Internet, sont considérés comme la plus grande menace pour les pays du Sahel.

La Mauritanie n’a pas été attaquée par al-Qaïda et l’État islamique depuis 2011. La situation entre ces groupes et le Le gouvernement de Nouakchott a été laissé pour compte, et avec l’émergence de ces poches et leur concentration sur les zones frontalières, les observateurs craignent l’infiltration de ces éléments en Mauritanie, surtout dans une circonstance caractérisée par la préoccupation des autorités du pays pour les dossiers internes et les effets de la pandémie de Corona, à cause de laquelle les frontières sont restées fermées.

La nouvelle de la frontière malienne mauritanienne coïncidait avec la tenue d’une réunion de sécurité sur la région du Sahel à Moscou, en présence du ministre mauritanien de la Défense et de certains des commandants militaires qui l’accompagnent, et à la lumière des nombreuses discussions sur l’intention de la Russie au malienne.

news.abamako