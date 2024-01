Mali-Burkina Faso en direct: les Étalons réduisent le score sur pénalty, les Maliens toujours devant.

Le Mali et le Burkina Faso se disputent un des derniers tickets pour les quarts de finale de cette CAN 2024 le mardi 30 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

Le Mali n’a pas connu une phase de groupes idéale dans cette CAN. Victorieux contre l’Afrique du Sud (2-0), les Aigles ont ensuite été accrochés par la Tunisie (1-1) et la Namibie (0-0). Mais en face, le Burkina Faso n’a guère fait mieux avec une seule victoire au compteur, sur la plus petite des marges, face à la Mauritanie (1-0). C’est un match disputé et serré qui s’annonce entre les deux formations à Korhogo. Coup d’envoi prévu à 17h TU.

Le Mali élimine le Burkina Faso en huitièmes de finale du Championnat d’Afrique

Sept quarts de finalistes sont déjà connus au Championnat d’Afrique de football en Côte d’Ivoire. Avant-dernier, le Mali s’est qualifié pour les huitièmes de finale après une victoire 2 à 1 contre le Burkina Faso, et le coup d’envoi des huitièmes de finale entre le Maroc et l’Afrique du Sud débutera à 21 heures.

Avec

RFI