Madrid paie la plus lourde facture de gaz de son histoire

Publié par Echoroukonline le 21/08/2022

Un journal espagnol a indiqué que la facture de gaz du pays a dépassé la barre des 30 milliards d’euros en 2022, soit la plus élevée de son histoire.

Le quotidien Información –citant certaines sources- a rapporté que les autorités ont importé pendant les premiers mois de l’année des quantités du gaz naturel pour 12.3 milliards d’euros, soit 328% de plus qu’a la même période de l’an 2021.

Selon la même source, la facture pourrait s’élever a 40 milliards d’euros, a laquelle s’ajoutent les importations en pétrole et en charbon et dérivés qui constitueront un lourd fardeau.

L’Espagne a importé 43 millions d’euros de produits énergétiques durant le premier semestre 2022, soit 140% de plus que la moyenne annuelle. Ce qui n’est pas sans entraîner un déficit de la balance commerciale de 25 milliards d’euros durant cette même période (janvier-juin 2022).

Contrairement a la France et l’Allemagne, l’Espagne n’a pas d’alternative au gaz d’où elle s’efforce d’obtenir des quantités supplémentaires du gaz algérien en dépit d’un différend diplomatique entre les deux pays.

Rappelons que l’Espagne s’approvisionne essentiellement en gaz algérien via le gazoduc Medgaz reliant l’Algérie et ce pays ibérique.

Reprise des opérations commerciales algéro-espagnoles..première réaction de Madrid

Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares a réagi vendredi soir a la décision des autorités algériennes portant la levée du gel des domiciliations bancaires des opérations du Commerce extérieur de et vers l’Espagne, en déclarant que son pays aspire a des relations normales avec l’Algérie comme c’est le cas avec tous les pays voisins.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares espera que la relación con Argelia sea como con otros países vecinos.https://t.co/yoLFm5SQdA pic.twitter.com/dU2fEpDI7F — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 29, 2022

L’Agence de presse espagnole “EFE Noticias” a indiqué, citant le chef de la diplomatie espagnole, que Madrid souhaite que “les relations avec l’Algérie soient exactement les mêmes qu’avec tous les pays voisins et qu’elles soient basées sur ‘l’amitié’, ‘l’avantage’ et ‘le respect mutuel’, ‘l’égalité souveraine’ et ‘la non-ingérence’ dans les affaires intérieures”.

A l’issue d’une réunion qu’il a eue avec la ministre de la Politique territoriale et les responsables des communautés autonomes pour préparer la présidence espagnole de l’UE au deuxième semestre 2023, Albares a déclaré avoir pris note de la normalisation des relations commerciales entre l’Algérie et l’Espagne, ajoutant “Nous souhaitons que cela se traduit le terrain”, a ajouté la même source.

L’Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers (ABEF) a adressé, ce jeudi 28 juillet 2022, une correspondance aux directeurs généraux des établissements bancaires dans laquelle elle a annoncé que “les mesures conservatoires citées en objet ne sont plus de mise” faisant référence ainsi aux mesures de “gel des domiciliations bancaires des opérations du Commerce Extérieur de produits et services de et vers l’Espagne”, décidé le 9 juin dernier.

Le Congrès espagnol demande le rétablissement des relations avec l’Algérie

Le Congrès des députés espagnols a adopté ,jeudi, un projet de motion non contraignante demandant le rétablissement d’une relation amicale avec l’Algérie.

Les députés espagnols ont adopté un projet de motion non contraignante demandant le retour de l’Espagne a sa position de neutralité sur le Sahara occidental et le rétablissement d’une relation amicale avec l’Algérie, ont rapporté des médias locaux.

Ce projet de motion a été voté lors d’une séance plénière par 193 voix pour, 110 contre et quatre abstentions.

“Un projet de motion sur la politique extérieure de l’Espagne comportant 15 points a été présenté par le groupe parlementaire du Parti populaire (PP). Le 13e point concerne le rétablissement des relations entre l’Espagne et l’Algérie et le respect de la position historique de l’Espagne vis-a-vis du Sahara occidental dans le cadre du droit international et des résolutions des Nations unies”, a précisé le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdellah El-Arabi dans une déclaration a l’APS.

Pour rappel, le 7 avril dernier, le Parlement espagnol avait déja voté une proposition réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui a l’autodétermination, conformément aux résolutions des Nations unies.

Les députés espagnols avaient alors approuvé une proposition non-législative soumise par trois blocs parlementaires dénonçant le changement de position “illégal” de Madrid concernant le conflit au Sahara occidental.

Une position réitérée le 27 mai, lorsque le Congrès espagnol avait adopté une résolution réaffirmant la nécessité de conclure le processus de décolonisation du Sahara occidental, dans le respect scrupuleux de la légalité internationale et le cadre des résolutions de l’ONU, et exprimé son rejet de la décision de Madrid d’adhérer au pseudo plan d’”autonomie” du Makhzen sur le dossier du Sahara occidental.

Elections régionales: nouveau revers pour le parti de Pedro Sanchez

Les socialistes du premier ministre espagnol Pedro Sanchez ont essuyé dimanche un nouveau revers électoral dans leur ancien fief d’Andalousie (sud), un scrutin régional clé qui place la droite en position de force a un an et demi des prochaines élections nationales.

Selon des résultats quasi définitifs, le Parti Populaire (PP, droite) — dont le candidat Juan Manuel Moreno préside la région depuis 2018 — a plus que doublé son score d’il y a quatre ans et obtenu la majorité absolue au parlement andalou avec 58 sièges sur 109.

Le Parti socialiste (PSOE) a lui obtenu 30 sièges contre 33 en 2018, le pire résultat de son histoire dans la région, tandis que la gauche radicale, avec qui il gouverne a Madrid, s’est effondrée (7 sièges contre 17), selon plusieurs médias.

Cette victoire « historique » du PP en Andalousie va lui permettre de ne pas avoir a dépendre de l’extrême droite et place son nouveau chef, le modéré Alberto Núñez Feijóo, en position de force en vue des prochaines élections nationales prévues fin 2023.

«Ce triomphe est celui de la modération et d’une autre façon de faire de la politique et c’est une très bonne chose pour toute l’Espagne», a lancé la numéro deux du parti conservateur, Cuca Gamarra.

En gagnant en Andalousie, le PP inflige un troisième revers consécutif a la gauche espagnole lors d’un scrutin régional, après celui de Madrid en mai 2021 et celui de Castille-et-Léon en février.

« Coup dur » pour Sanchez

Région la plus peuplée du pays, avec 8,5 millions d’habitants, l’Andalousie est un ancien bastion historique des socialistes qui l’ont gouvernée sans interruption de 1982 aux dernières élections régionales de 2018.

Eclaboussés par un scandale de corruption, ils avaient alors été chassés du pouvoir par une coalition formée par le PP et les centristes de Ciudadanos, et soutenue au parlement régional par la formation d’extrême droite Vox.

Ce nouveau revers en Andalousie est un « coup dur » pour le PSOE après lequel Pedro « Sanchez pourrait faire face a une bataille difficile pour être réélu» fin 2023, soulignait, avant le scrutin, Antonio Barroso, analyste au cabinet de conseil Teneo.

