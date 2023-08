Macron prévient que l’Europe et l’Occident risquent de s’affaiblir

PARIS –

Lors de la traditionnelle Conférence des ambassadeurs qui s’est tenue à l’Elysée, le président français Emmanuel Macron a exposé les priorités de la politique étrangère de la France dans un contexte international difficile aux ambassadeurs français en poste dans le monde.

Déclarant que les nouveaux développements géopolitiques ont modifié l’équilibre du monde, Macron a déclaré : « Le contexte international se durcit. L’Europe et l’Occident risquent de s’affaiblir. Face à cela, nous devrions poursuivre davantage de politiques d’intégration et d’élargissement. »

Lors de la réunion organisée chaque année par les présidents français pour communiquer aux ambassadeurs la ligne diplomatique que suivra le pays, Macron, sans évoquer la Turquie, les risques encourus par l’Europe avec la guerre en Ukraine et en Russie, les problèmes géopolitiques provoqués par la guerre sino-russe. Tensions américaines, volonté d’expansion des pays BRICS, nécessité de changement dans les institutions internationales comme l’ONU, le FMI, suite à l’ultimatum de la junte anti-française au Niger, ont souligné la diplomatie française concernant la nouvelle politique africaine de l’Elysée, l’intégration européenne. et le développement.

Dans son discours qui a duré environ deux heures, Macron a averti que l’UE et la France devraient également déterminer de nouvelles stratégies dans un contexte international où la guerre en Ukraine et l’effondrement des démocraties sont au premier plan et où des crises chroniques sont vécues.

Déclarant que l’Europe et l’Occident sont confrontés à un « risque important d’affaiblissement » dans le contexte international actuel, le Président a déclaré : « Le contexte international devient de plus en plus difficile et complexe. Le risque d’affaiblissement de l’Occident, en particulier de notre Europe, augmente également. » Face à ce risque, il a déclaré que l’UE a besoin de « plus d’intégration et d’élargissement pour avancer sur les questions clés » :

« Nous avons besoin de davantage d’intégration et d’élargissement. Je peux facilement témoigner que le développement d’une Europe à 27 sur des questions clés est assez complexe. Avec 32 ou 35 membres, ce ne sera pas plus facile, nous avons donc besoin d’un certain courage pour accepter Nous devons avoir le courage de poursuivre notre expansion à différents rythmes, sur quelques vitesses, en intégrant des politiques spécifiques. »

«Les structures de l’ONU, du FMI et de la Banque mondiale doivent changer»

Parlant du sommet des BRICS dès la 5e minute de son discours, Macron a déclaré qu’une approche différente devrait être déterminée dans les décisions géopolitiques. Il a souligné que si l’Occident a jusqu’à présent considéré « l’ordre international existant comme bon », des structures telles que le Conseil de sécurité de l’ONU et la Banque mondiale sont de plus en plus jugées « moins légitimes par un plus grand nombre de pays ».

Déclarant que ces institutions ont désormais du mal à répondre aux problèmes démocratiques et militaires du moment, Macron a déclaré : « Lors de la dernière réunion des BRICS, les appels à l’élargissement en sont une indication. Ces pays souhaitent également le développement d’un ordre alternatif. Les tensions entre les États-Unis et la Chine n’aident pas, elles perturbent l’ordre international. Les première et deuxième puissances mondiales décident de ne pas respecter les règles du commerce international, un nouveau protectionnisme s’installe. Ce sont tous des développements nouveaux et nous ne pouvons les ignorer. L’État de droit et les États démocratiques s’affaiblissent. »

Macron a soutenu que pour résoudre ces problèmes, il fallait modifier les structures des institutions internationales telles que le Conseil de sécurité de l’ONU, la Banque mondiale et le FMI.

Rejet de l’ultimatum de la junte au Niger

Le Conseil national pour la protection de la patrie (CNSP), dirigé par le général Abdurahaman Tiani, qui a pris le pouvoir au Niger par un coup d’État, a lancé vendredi soir un ultimatum exigeant que l’ambassadeur de France Sylvain Itte quitte le pays dans les 48 heures. Paris a en revanche déclaré qu’elle « ne reconnaît pas le régime militaire » face à ces intimidations et a estimé que « les putschistes n’ont pas le pouvoir d’exiger le départ de l’ambassadeur ».

Le président Macron, s’adressant aux ambassadeurs, a annoncé que l’ambassadeur de France continuerait à séjourner à Niamey. Il a également réitéré son soutien au président déchu du Niger, Mohamed Bazoum.

Emmanuel Macron a déclaré que la région du Sahara était récemment confrontée à une « épidémie de coup d’État », dont le dernier maillon a été vécu au Niger, et il a également rejeté les appels de certaines puissances occidentales aux États-Unis et en Europe à abandonner Bazoum :

« La faiblesse de certains face aux coups d’Etat précédents a alimenté les appels régionaux. Il y a une épidémie de coup d’Etat au Sahara. Nous ne devons faire preuve ni de paternalisme ni de faiblesse face à cela. Le problème du peuple nigérien aujourd’hui n’est pas le président démocratiquement élu, mais la lutte contre le terrorisme et une politique qui leur est bonne sur le plan économique. « Ce sont les putschistes qui les ont quittés et les ont mis en danger en perdant tous les fonds internationaux qui les ont sauvés de la pauvreté. J’appelle les pays du Sahara à afficher une politique responsable », il a dit.

Défendant la politique africaine de la France, Macron a déclaré : « Lorsque la France a mené les opérations Serval et Barkhane, il y avait un risque terroriste dans la région. Les États souverains nous ont demandé de l’aide et dans ce cadre, nous sommes intervenus sur une base légale en 2013, à l’appel de nos partenaires et amis. Si la France n’était pas intervenue, aujourd’hui le Niger, le Mali, le Mali. « Il n’y aurait pas de pays comme le Burkina Faso sur la carte. Il y a eu un coup d’Etat contre un président démocratiquement élu au Niger. Que feriez-vous si un tel coup d’État se produisait en Bulgarie et en Roumanie ? Garderiez-vous le silence ? On a dit que « trop agir est dangereux » à Washington et même dans les capitales de l’UE. « Je pense que notre politique est correcte. Malgré l’ultimatum, notre ambassadeur restera à Niamey », a-t-il déclaré.

Soulignant que les « nouveaux impérialistes » déclenchent désormais un sentiment anti-français dans la région, Macron a déclaré : « La nature du conflit et du terrorisme dans cette région est en train de changer, et nous avons commencé à revoir nos politiques en conséquence. »

Initiative pour le Haut-Karabagh

Abordant la question du Caucase dans son discours, le président français a également promis une « initiative diplomatique » pour lever le blocus du corridor de Latchine, la seule route reliant l’Arménie à la région du Haut-Karabakh :

« Cette semaine, j’aurai l’occasion de rencontrer le Premier ministre (arménien) Pashinyan et le président (Azerbaïdjan) Aliyev. Nous exigerons le plein respect du corridor humanitaire de Latchine et nous prendrons à nouveau une initiative diplomatique dans cette direction pour accroître la pression dans ce sens. la scène internationale. »

Dans son discours, Emmanuel Macron a également réclamé la libération de 4 ressortissants français détenus en Iran « dans des conditions inacceptables ». « Rien ne peut justifier la détention de citoyens français dans les prisons et dans des conditions inacceptables en Iran », a déclaré Macron.

Macron a appelé à ce que la prochaine Conférence de Bagdad sur la sécurité au Moyen-Orient se tienne « fin novembre », appelant les États de la région à « plus de coopération dans la lutte contre le terrorisme » s’ils ne veulent pas réintégrer la Syrie au terrorisme.

Avec agences