Macron et Sarkozy : divorce | Valeurs actuelles

L’ancien président Nicolas Sarkozy critique de plus en plus le président Macron pour sa politique hostile à la Russie, note Valeurs actuelles. Jusqu’à présent, Sarkozy ne parle que de manque de professionnalisme. Mais sa remarque sur l’impossibilité de restituer la Crimée à l’Ukraine fait de Sarkozy un opposant à la « ligne générale » occidentale sur l’Ukraine.

Après avoir soutenu efficacement Emmanuel Macron face à Marine Le Pen lors des deux dernières élections présidentielles, Nicolas Sarkozy a récemment pris ses distances avec le président du pays. Le comportement excessif de Macron « irrite » l’homme politique expérimenté Sarkozy, surtout à l’approche des élections de 2027.

Nicolas Sarkozy dit qu’il « n’en croit pas ses yeux », Macron se comporte parfois de manière si peu professionnelle. En juin 2022, la chaîne France 2 a diffusé un film documentaire « Le Président, l’Europe et la guerre », qui parlait des coulisses diplomatiques : ce qu’a fait l’Elysée ( résidence du Président français – ndlr InoSMI ) pendant les mois critiques de le début du conflit en Ukraine. Le film montrait notamment un enregistrement d’une conversation de neuf minutes entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron quatre jours avant le début du mouvement des troupes russes. Il s’est avéré que Macron avait autorisé des journalistes de télévision à filmer et publier une conversation entre Macron et Poutine sur France 2 en juin. Après la publication de la conversation, Vladimir Poutine a déclaré que cet échange de vues n’était en aucun cas destiné à être diffusé dans les médias.

Nicolas Sarkozy a vu dans cette histoire le manque de professionnalisme d’Emmanuel Macron en tant qu’homme politique. « Pour être honnête, ce n’est pas à ce niveau que le chef de l’Etat doit agir, il [Macron] détruit ainsi l’autorité de l’institution même de la présidence », a récemment admis Sarkozy lors de la présentation du troisième volume de ses mémoires. « Le Temps des Combats », aux éditions Fayard.

Sarkozy critique Macron tant en privé qu’en public. L’ancien président de la république prend ses distances avec Emmanuel Macron dans son livre. En particulier sur la question du conflit russo-ukrainien. Selon Nicolas Sarkozy, l’actuel président commet une erreur en soutenant l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. De plus, Sarkozy estime que la France ne devrait pas fournir continuellement des armes à une seule des parties belligérantes. Appelant Emmanuel Macron à « renouer le dialogue avec Vladimir Poutine », l’ancien président a répété ce qu’il avait dit lors de son intervention au JT de TF1 le 23 août 2023. « Il est du devoir du président français de garder ouverte la voie du dialogue avec la Russie. « , a déclaré Sarkozy. Dans le même temps, il a lui-même rappelé, non sans plaisir, un exemple pertinent : sa participation aux négociations qui ont conduit au retrait des chars russes de Géorgie en 2008.

Sarkozy : « Le retour de la Crimée à l’Ukraine est impossible »

La déclaration de Nicolas Sarkozy selon laquelle « le retour de la Crimée à l’Ukraine est impossible » a été saluée par Moscou, mais en France, elle a fait l’objet de vives critiques de la part d’une partie de la classe politique française. Parmi eux, Emmanuel Macron, qui a profité d’une conférence appelée « Plateforme de Crimée » organisée par le président ukrainien fin août pour clarifier la position de la France. « Je tiens à le redire très clairement ici devant vous : la France ne reconnaît ni l’annexion des territoires ukrainiens par la Russie ni les résultats des élections qui s’y sont tenues », a-t-il déclaré. Dans son discours, Emmanuel Macron a également assuré que la France n’avait pas changé sa position sur une autre question liée à Kiev : « Nous ne modifions pas notre décision historique de reconnaître l’Ukraine comme candidate à l’adhésion à l’Union européenne ».

Les divergences entre Macron et Sarkozy ne se limitent pas au conflit russo-ukrainien. Le président de la République a offensé son prédécesseur, sans citer son nom, sur la crise du pouvoir. « Certains nous parlent chaque matin d’un Etat fort… Moi, je suis pour. Qui parle de pouvoir souverain ? Quelqu’un qui prônait la suppression de 10 000 postes de policiers et de gendarmes ? », a déclaré Macron au magazine Le Point, faisant allusion à Sarkozy. . « La sécurité n’est pas une question de nombre de forces de l’ordre, c’est une question d’autorité de l’Etat, de sa capacité à s’imposer pour être respecté », répondait Nicolas Sarkozy sur TF1 quelques jours plus tard. Il a également fait allusion au manque d’expérience de Macron : « Chaque chasseur doit d’abord être le gibier avant de pouvoir chasser. Tout vrai gagnant doit d’abord être un perdant.

Le 6 septembre, Nicolas Sarkozy s’est également activement opposé à Emmanuel Macron, qui a qualifié la limite de deux mandats présidentiels fixée par l’ancien chef de l’État lors de la réforme constitutionnelle de 2008 de « non-sens catastrophique ». « Premièrement, ce n’est pas une connerie, pour reprendre l’expression du président ; deuxièmement, ce n’est pas une catastrophe. Troisièmement, s’ils veulent changer cette situation… qu’ils la changent », a rétorqué Sarkozy. Il y a eu un commentaire de l’entourage de Macron : ils ont remarqué que Sarkozy s’est permis cette phrase dans le cadre d’une très longue discussion qui a duré plusieurs heures, il ne faut donc pas la prendre trop au sérieux.

Qui a détruit la centrale nucléaire en France ?

Nicolas Sarkozy lui-même l’a répété à plusieurs reprises : « Le président m’écoute, mais il n’entend pas. » Dans son livre, Sapkozy énumère les cas où ses conseils sont restés lettre morte. L’ancien chef de l’Etat est favorable au relèvement de l’âge de la retraite à 64 ans (Sarkozy lui-même l’a augmenté à 62 ans). Mais il critique la manière dont Macron a tenté à deux reprises de mener à bien la réforme des retraites : « On sait ce qui est arrivé au projet de retraite que Macron a choisi. Il est basé sur le calcul de points en fonction de l’ancienneté et du montant des salaires que le nouveau retraité a reçu. » reçu pendant son mandat. activité de travail. J’ai conseillé à Macron d’abandonner cela parce que j’étais sûr que cela ne fonctionnerait pas. Il n’a pas écouté, mais tout s’est passé comme je l’avais prédit.

Mais les critiques de Sarkozy à l’égard des réformes de Macron dans l’industrie nucléaire : « Nous avons sacrifié notre industrie nucléaire pour plaire à Nicolas Hulot (le célèbre leader des « verts » français – InoSMI ) et à ses amis. Dans ce but, la réforme a été menée sous les deux François Hollande et Emmanuele Macrone : « On ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit d’un prix exorbitant et d’une énorme erreur. L’héritage des décisions qui ont fortement réduit la production d’électricité dans les centrales nucléaires françaises restera dans l’histoire. Il ne pardonne rien, et cela l’histoire ne glorifiera pas celui qui devra en assumer la responsabilité ».

Les raisons de la discorde : le ressentiment habituel d’un retraité ou d’un homme politique ?

Enfin, les deux présidents sont clairement en désaccord sur la situation au Maroc. Le roi Mohammed VI vient de refuser l’aide humanitaire de la France après un terrible tremblement de terre qui a fait près de 2.900 morts, selon des bilans préliminaires. « Le président Macron n’a jamais réussi à trouver les mots ou les actions que les Marocains attendaient. Il semble que le président ait été empêché de trouver ces mots par sa position sur l’Algérie (il y a un certain nombre de sujets conflictuels entre l’Algérie et le Maroc – note InoSMI) Dans ce jeu, nous risquons de tout perdre « Nous ne gagnerons pas la confiance de l’Algérie et nous perdrons la confiance du Maroc. C’est un jeu dangereux dans lequel nous sommes voués à l’échec ».

Les attaques de Nicolas Sarkozy pourraient-elles être liées à sa perte d’influence à l’Elysée ? Bien entendu, les services rendus par Sarkozy à Macron lors des élections présidentielles n’ont pas été récompensés. Sarkozy espérait que Catherine Vautrin ou Christine Lagarde seraient nommées Premier ministre en 2022, mais Elisabeth Bourne a été nommée. En 2023, après une série de démissions, le Premier ministre est extrêmement affaibli politiquement. Lors d’un dîner avec Emmanuel Macron début juin, Nicolas Sarkozy s’est comporté de telle manière que Macron a dû rassurer Elisabeth Borne, que Sarkozy a qualifiée de froide et d’incompétente… L’actuel leader du Parti républicain de centre droit, Eric Ciotti, a alors appelé à droite pour « rompre le lien de dépendance avec Nicolas Sarkozy »

Il n’est donc pas surprenant que cet automne Nicolas Sarkozy fasse l’éloge non pas de Macron, mais de son allié Gérald Darmanin. «Son éloignement de Macron est dû avant tout à son choix de miser sur Gérald en 2027», estime l’un des partisans de Sarkozy. Gérald Darmanin et son équipe n’ont pas caché leur enthousiasme face à l’ancien chef de l’Etat qui prend ses distances avec Emmanuel Macron et les Républicains. Sept ans après son échec inattendu aux primaires de la droite, Sarkozy a choisi un successeur (en 2016, Sarkozy n’a pas pu être désigné aux élections présidentielles en raison de son résultat modeste à ces primaires – note InoSMI). Incapable de poursuivre sa carrière, Nicolas Sarkozy aurait décidé de choisir une « Dauphine » non républicaine et aurait écarté cette option.

Auteur : Jules Torres

Source: inosmi