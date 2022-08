Maaden-Mauritanie annonce l’enregistrement pour le nouveau site de traitement des produits d’orpaillage de Sfériyatt

La Société Maaden-Mauritanie a annoncé, par communiqué, que, dans le cadre de la mise en œuvre des résultats issus des journées consultatives tenues à Zouerate en novembre 2020, un nouveau site d’orpaillage sera ouvert à Sfériyatt pour les opérateurs de traitement de l’or de l’ancien centre.

Elle a ajouté que ceux qui souhaitent conserver les mêmes emplacements dans le nouveau centre devraient accélérer l’enregistrement, soulignant son engagement à fournir les services de base (eau, électricité, santé et communication réseau).

Ci-dessous le texte du communiqué :

« En application des résultats des journées consultatives tenues dans la ville de Zouerate du 21 au 24 novembre 2020, qui prévoyaient la relocalisation du centre de traitement hors de la ville, et en application des recommandations du Comité Technique Mixte (Maaden-Mauritanie, les ministères de l’Intérieur et de la Décentralisation, de l’Hydraulique et de l’Assainissement et de l’Environnement et du Développement durable) chargé de déterminer le lieu approprié pour abriter le nouveau centre de traitement.

Au vu de la nécessité de respecter les délais convenus (22 octobre 2022) avec les syndicats d’une part, et les autorités administratives d’autre part, et les engagements liés à la restitution du site actuel du centre à la Société Nationale de l’Industrie et des Mines et afin de donner suffisamment de temps pour préparer les nouveaux sites au Centre Martyr Sid Ahmed Ould Ahmed Aida à Sfériyatt, Maaden-Mauritanie informe tous les opérateurs à l’intérieur de l’ancien centre qu’il a été décidé de recevoir des candidatures pour des sites dans le nouveau centre à partir du mercredi 17 août 2022 jusqu’au vendredi 16 septembre 2022. Et cela au siège de l’entreprise dans le quartier de 600 résidences, pendant les heures de travail, durant tous les jours de la semaine.

Le comité technique en charge du déménagement du centre attire l’attention de tous les opérateurs qui souhaitent conserver les mêmes emplacements dans le nouveau centre sur la nécessité d’accélérer l’inscription pendant les deux premières semaines.

La société renouvelle son engagement à fournir les services de base (eau, électricité, santé et réseau de communication) au Centre Martyr Sid’Ahmed Ould Ahmed Aida dans les délais impartis.

Zouerate, le comité technique chargé de relocaliser le centre.