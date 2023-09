M. Attaf évoque avec la Secrétaire d’Etat adjointe américaine l’Initiative du président algérien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu, jeudi, un appel téléphonique de la Secrétaire d’Etat adjointe américaine aux Affaires africaines, Molly Phee, lors duquel il a passé en revue les principaux éléments de l’Initiative du président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le règlement de la crise au Niger, indique un communiqué du ministère.

« L’appel téléphonique a porté sur les derniers développements de la crise en République du Niger et les perspectives de renforcement de la coopération et de la coordination entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique pour contribuer à la promotion d’une solution politique, et ce, à la lumière de l’Initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune », lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, ajoute la même source, M. Attaf a passé en revue « les principaux éléments de l’Initiative et la vision globale qu’elle porte pour le règlement de la crise au Niger, dans ses différentes dimensions, dans le cadre d’une approche participative encourageant la contribution de toutes les parties intéressées tant au niveau intérieur, au Niger, qu’aux niveaux régional et international ».

APS