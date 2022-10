Réunion du Comité Ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes.

Son Excellence le Premier Ministre Mohamed Ould Bilal Messoud a présidé ce lundi 31 octobre 2022, la réunion mensuelle du Comité Ministériel chargé de suivre la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre tous les types de traite des êtres humains et de protection des victimes, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Son Excellence le Président de la République, lequel suit l’évolution de ce dossier et insiste constamment auprès du gouvernement pour qu’il avance au plus vite dans cette politique.

Au cours de la réunion, le bilan mensuel des mesures prises par les secteurs et institutions concernés par la lutte contre toutes les formes d’exploitation et de traite des êtres humains et l’assistance aux victimes, ainsi que le niveau des fonds alloués par l’État à ce processus et les moyens de le mettre en œuvre dans le domaine, ont été présentés.

A l’issue de la rencontre, le Premier ministre a souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des procédures, systèmes et lois nationaux et internationaux relatifs à ce domaine, et de travailler à l’amélioration des résultats actuels, à la coordination des efforts et à la mise à disposition des moyens et capacités nécessaires pour leur succès.