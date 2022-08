L’Union des Forces du Progrès tient une session extraordinaire | AMI

Les travaux d’une session extraordinaire du Conseil national de l’Union des Forces du Progrès (UFP) ont débuté samedi à Nouakchott, en présence du président du Parti et d’un certain nombre de militants.

La session qui dure deux jours a pour but de jeter la lumière sur la situation générale dans le pays et à concevoir des solutions que le parti juge appropriées pour tous les problèmes posés.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président du parti, M. Mohamed Ould Maouloud, a abordé diverses questions nationales, régionales et internationales et leurs répercussions négatives sur les citoyens, estimant que la situation internationale est marquée en général par des perturbations à cause de ce qu’il a appelé ” la concurrence des puissances pour exercer leur influence”, notamment en ce qui concerne l’Afrique, ce qui influe sur chaque pays d’une façon ou d’une autre.

Il a appelé à un sursaut national pour les secours en cas de catastrophes imprévues et pour l’intervention dans certaines zones sinistrées à cause des pluies, critiquant ce qu’il a qualifié “d’action destructive de certains hommes politiques”.

De son côté, le président du Conseil national du parti, M. Mohamed Ould Saleck, a précisé que cette session se tient dans une conjoncture internationale particulière marquée par les conséquence de la Covid-19 et les guerres en cours dans certaines régions du monde.

Il a ajouté que la situation régionale connait, elle aussi, une tension qui exige une vigilance de façon permanente et de faire face à tout ce qui menace la sécurité des citoyens dans le pays.

