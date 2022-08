L’UFP va-t-il bénéficier de la même faveur accordée déjà pour Adil?

Mohamed Ould Maouloud, président du parti de l’Opposion, Union des forces de progrès, a annoncé avoir rencontré le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qualifiant la rencontre de « franche et positive » au cours de laquelle il a évoqué le dialogue national, suspendu pendant plusieurs semaines.

Selon un communiqué du parti, la réunion s’est tenue à la demande du président de l’UFP Mohamed Ould Maouloud.

Lors de la réunion, outre le Dialogue national, la situation générale du pays et les développements politiques ont été discutés, ajoute le communiqué de presse, sans fournir plus de détails.

Lors d’un appel téléphonique avec Sahara Medias, Ould Maoloud s’est excusé de ne pas pouvoir fournir plus de détails et a demandé de la patience.

L’UFP participe à des consultations politiques suspendues il y a quelques semaines et fait partie des partis boycottant une réunion préparatoire à la prochaine élection.

Pour « Thoueib el tel walata », les deux présidents continueront certainement à se rencontrer dans les prochains jours afin que personne ne rate le « train » du développement. Les deux hommes présentent certaines similitudes comme par exemple leurs amours pour les pauvres et sur surtout pour les familles inondées.

Pourquoi le président mauritanien n’accorde-t-il pas à l’UFP les mêmes faveurs que d’autres en ont déjà bénéficiés ? Certaines personnes du Parti Adil auraient chuchoté près du palais présidentiel.