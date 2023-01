L’UE prolonge sa mission au Mali avec plus de 73 millions d’euros

Alors que le Mali fait face à une crise humanitaire et sécuritaire, l’Union européenne a annoncé le 10 qu’elle prorogerait sa mission civile au Mali.

Selon l’annonce faite par le Conseil européen le même jour, après la fin du mandat actuel de l’EUCAP Sahel Mali (EUCAP Sahel Mali) le 14 de ce mois, elle sera reportée du 15 au 31 janvier 2025. La mission recevra plus de 73 millions d’euros de financement.

L’annonce a également souligné que, compte tenu de la situation politique et sécuritaire actuelle au Mali, l’Union européenne a décidé d’adapter les tâches de la mission au Mali. À l’avenir, la mission aidera les autorités maliennes à déployer des forces de sécurité pour la région sud, et si nécessaire, elle assistera également les autorités maliennes dans le redéploiement des forces de sécurité vers la région centre.

La région du Sahel fait référence à une longue et étroite bande d’Afrique au sud du désert du Sahara, à travers les huit pays du Tchad, du Mali, du Cameroun, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria et du Sénégal.C’est une ancienne colonie française et l’Union européenne est extrêmement préoccupée par la situation sécuritaire locale.

En janvier 2015, la mission de renforcement des capacités de l’UE au Sahel Mali a été officiellement lancée, avec l’intention de fournir une formation et des conseils stratégiques à la police, à la gendarmerie et à la garde nationale maliennes, et de promouvoir la réforme des forces de sécurité maliennes ; la mission est stationnée en permanence à Bamako.

En 2020, avec le déclenchement de la nouvelle épidémie de coronavirus et la mutinerie militaire, la situation au Mali est restée tendue. Non seulement le nombre de personnes ayant besoin d’aide humanitaire a explosé, mais les organisations extrémistes dans le pays ont été ancrées.

La situation dans les régions du nord, du sud et du centre était particulièrement agitée; à la mi-juin, des casques bleus ont été attaqués dans le nord du Mali, bilan 2 morts et quatre blessés.