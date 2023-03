Lubumbashi vibre au rythme de la mobilisation pour la victoire des léopards face à la Mauritanie.

Lubumbashi, 24 mars 2023(ACP). –La ville de Lubumbashi vibre au rythme de la mobilisation tous azimuts pour animer les léopards à la victoire face à la Mauritanie vendredi au stade TP mazembe de Kamalondo à Lubumbashi.

En effet, une caravane motorisée constitué des groupes d’animation des Bana duala de Lupopo et 100% de mazembe sillonne les artères principales avec des vuvuzella et de tambours ainsi que la vente des ti-shorts, vareuses et sifflet sont mis en contribution pour créer cette ambiance inhabituelle.

Le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Shula, invite ses administrés à soutenir les léopards de bout en bout pour les amener à la victoire finale et tout cela dans l’ordre et dans la discipline. ACP/Kayu

Source: ACP