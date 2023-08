Loukachenko: la Biélorussie est intéressée par l’élargissement du partenariat avec le Ghana et la Mauritanie.

La Biélorussie est intéressée par l’élargissement du partenariat avec tous les États africains et est prête à discuter de toute proposition constructive. C’est ce qu’a déclaré le président biélorusse Alexandre Loukachenko le 15 juin, en acceptant les lettres de créance des ambassadeurs de neuf États étrangers, écrit BelTA .

« Aujourd’hui, nous découvrons l’Afrique d’une manière nouvelle. Sans l’Afrique, il n’y a pas de développement dans le monde. L’avenir appartient à l’Afrique », a déclaré le chef de l’Etat. « Nous sommes intéressés à élargir les partenariats avec tous les Etats du le continent et sont prêts à discuter de toute proposition constructive. »

Alexandre Loukachenko a attiré l’attention sur l’existence d’une interaction significative entre la Biélorussie et le Ghana, tant en termes de dialogue politique qu’en termes de coopération commerciale et économique.

« La partie biélorusse est prête à participer non seulement aux projets agricoles, mais aussi aux projets d’infrastructure, d’énergie et d’éducation mis en œuvre dans votre pays », a déclaré le chef de l’Etat.

Il est convaincu que le temps est venu pour des contacts plus actifs avec la Mauritanie. « Nous avons les compétences et les technologies pour aider votre pays à développer son potentiel industriel, à assurer la sécurité alimentaire, à moderniser les infrastructures de transport et à améliorer les compétences du personnel », a noté le président.