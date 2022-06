« L’OTAN envisage de renforcer et de renforcer sa coopération avec la Mauritanie ».

Déclaration du sous-secrétaire d’État à la Sécurité politique de l’OTAN, Javier Colomina, après sa rencontre avec le président mauritanien Mohamed Ould Elghazouani à Nouakchott.

Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a annoncé mardi son intention de prendre des mesures pour renforcer et renforcer la coopération avec la Mauritanie d’ici quelques mois, et Nouakchott est un partenaire majeur de l’alliance et un pays majeur de la région, a-t-il ajouté.

Selon l’agence de presse mauritanienne (AMI), cela ressort d’une déclaration faite par Javier Colomina, secrétaire général adjoint de l’Union de la sécurité politique, après avoir rencontré le président mauritanien Mohammed Ould Cheikh Elghazouani à Nouakchott.

D’avord, le secrétaire de la coalition a déclaré qu’il s’était entretenu avec le président mauritanien de divers domaines de coordination et de coopération, ainsi que de la situation sécuritaire dans les pays sahéliens d’Afrique.

Ensuite, il ajouta : « J’ai discuté avec le président mauritanien des domaines de la coordination, de la coopération et de la sécurité au Sahel. La Mauritanie est un pays important de la région et un partenaire important de l’alliance et prendra des mesures pour renforcer la coopération avec la Mauritanie d’ici quelques mois. «

Javier Columbia a commencé sa visite en Mauritanie mardi, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Merzough, le ministre de la Défense Hannane Ould Sidi, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine.