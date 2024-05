L’Opposant, Biram Dah se présente à l’élection présidentielle de juin prochain.

L’Opposant Biram Dah Abeid a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles, qui doivent se tenir en juin prochain, alors qu’il aspire à accéder à la présidence du pays dans ce qu’il considère comme sa dernière chance d’atteindre cet objectif.

Biram Dah Abeid, militant abolitionniste et homme politique mauritanien a participé aux précédentes élections présidentielles avec 18,59 % des suffrages exprimés au 1er tour. À l’approche des prochaines élections, Biram considère cette opportunité comme sa dernière chance de réaliser son souhait de diriger le pays.

Biram Ould Abeid jouit d’une grande popularité auprès de diverses catégories de la population mauritanienne, en particulier les pauvres et les jeunes, qui voient en lui un leader capable d’apporter des changements, de lutter contre la corruption et d’améliorer les conditions de vie.

Dernière chance, selon l’opposant

De son côté, le président de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA-Mauritanie) estime que les prochaines élections seront sa dernière chance de participer efficacement à la vie politique, ce qui le pousse à travailler avec détermination pour réussir sa campagne électorale et gagner la confiance des électeurs pour une présidentielle où le président sortant fait figure de grand favori.

Avec les défis politiques et économiques croissants auxquels la Mauritanie est confrontée, Biram estime qu’il possède l’expérience et la vision nécessaires pour conduire le pays vers la stabilité et la prospérité, ce qui rend, selon lui, son mandat de président essentiel pour l’avenir du pays.

Ainsi, ses adeptes considèrent sa candidature comme une étape importante vers un changement politique et la réalisation de la justice sociale en Mauritanie.

Radaction Rapide info