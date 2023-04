L’ONU annonce l’envoi du premier convoi de ravitaillement au Sahara Occidental depuis 2020

MADRID, 31 (EUROPA PRESSE)

Les Nations unies enverront « dès que possible » un convoi terrestre de ravitaillement pour la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), qui aura lieu pour la première fois depuis 2020, comme l’a confirmé jeudi le porte-parole du Secrétariat général de l’organisation internationale, Stéphane Dujarric.

« Des accords ont été trouvés pour envoyer un nouveau souhait dans les plus brefs délais », at-il confirmé lors d’une conférence de presse, avant de noter que la MINURSO a tenu des « discussions avec les parties » pour régler les problèmes concernant l’acheminement du ravitaillement aux ‘casques bleus’ déployés. à l’est de la berme, sur le mur de séparation.

Ainsi, Dujarric a souligné qu’il s’agissait « d’un événement bienvenu » et a rappelé qu' »en raison du manque de mouvements de convois terrestres depuis la reprise des hostilités en 2020, les sites de la MINURSO à l’est de la berme sont à court de fournitures cruciales ». , notamment le carburant.

« Nous souhaitons que ce convoi commence à bouger très bientôt », a tranché Dujarric, sans que le Maroc et le Front Polisario se soient prononcés pour l’instant. Quelques heures avant l’annonce, l’envoyé de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a tenu des réunions séparées avec les représentants de l’Espagne, des États-Unis et du Front Polisario devant l’organisation pour enquête la situation limite le conflit.

Le Maroc soutient que la solution passe par son plan d’autonomie du Sahara occidental, soutenu par plusieurs pays, dont l’Espagne. En revanche, le Front Polisario a rejeté cette voie et a souligné que la position de Madrid « ne profite pas à la paix et à la stabilité » dans la région.

L’ancienne colonie espagnole a été occupée malgré la résistance du Front Polisario, avec laquelle elle est restée en guerre jusqu’en 1991, date à laquelle les deux parties ont signé un cessez-le-feu en vue d’organiser un référendum d’ autodétermination. Le 14 novembre 2020, le Front Polisario a déclaré rompu le cessez-le-feu avec le Maroc en réponse à une action militaire marocaine contre des militants sahraouis à Guerguerat, dans la zone démilitarisée convenue, ce qui signifiait pour les Sahraouis une violation des conditions de l’arrêt du feu.

La MINURSO a été créée à la suite de la résolution 690 du Conseil de sécurité de l’ONU en avril 1991 dans le but de soutenir les préparatifs d’un référendum dans lequel le peuple sahraoui devait choisir entre l’indépendance et l’intégration au Maroc, mais les divergences concernant l’élaboration du recensement et l’inclusion ou non des colons marocains ont jusqu’ici empêché sa convocation.

Source: nouvelles-du-monde.com